4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس

البطاطس من الاكلات اللي ممكن ننوع في طبخها ونعملها بطرق كتير جدا ، ولو انتي من عشاق البطاطس النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 4 وصفات بالبطاطس سهلة ولذيذة.

وصفات بالبطاطس:

1- بطاطس بالجبنة والاعشاب:

المكونات:

– 5 – 6 حبات بطاطس.

– ½ معلقة كبيرة ملح.

– ¼ كوباية زبدة سايحة.

– ½ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– 2 كوباية لحمة متقطعة قطع صغيرة اوي او لحمة مفرومة.

– 4 بيضات كاملين.

– 4 صفار بيض.

– 1 ½ كوباية جبنة كريمي اي نوع (ممكن تستخدمي فيلادلفيا).

– 1 ½ كوباية نوع جبنة كريمي مختلف (ممكن تستخدمي 3 كوبايات من نفس نوع الجبنة).

– 1 ½ كوباية كريمة طبخ.

– 1 كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

– 1 معلقة كزبرة خضرا مفرومة.

– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.

– ½ معلقة كبيرة فلفل اسود.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- ابشري البطاطس واعصريها في فوطة او قطعة شاش عشان تتخلصي من كل المايه بتاعتها ، في طبق كبير حطي البطاطس وضيفي لها الملح والزبدة والجبنة البارميزان ، قلبي المكونات كلها مع بعض كويس ، وفي صينية مفروشة بورق زبدة حطي خليط البطاطس وساوية كويس بحيث تبقى البطاطس على جوانب الصينية ، ودخليها في الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- في طاسة على النار ضيفي اللحمة مع شوية زيت صغيرين وشوحيها لحد ما لونها يتغير وتتحمر ، وارفعيها من على النار.

3- في طبق ضيفي البيض وصفار البيض واخفقيهم كويس بالمضرب اليدوي ، وبعدين ضيفي الجبنة والكريمة ، اضربي المكونات كلها مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس ، وبعدين ضيفي اللحمة اللي حمرناها والجبنة البارميزان والبقدونس والكزبرة والثوم المفروم والفلفل الاسود والملح قلبي الخلط كويس ، وصبيه في قالب البطاطس ، ودخليه في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، بعدها خرجيه من الفرن وقطعيه وقدميه.

2- بطاطس بالكريمة:

المكونات:

– 4 حبات بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.

– 4 ورقات لورى.

– 1 ½ كوباية كريمة طبخ مضاف ليها ثوم مفروم ومتبلة بالملح والفلفل الاسود.

طريقة التحضير:

في صينية مدهونة زبدة رصي شرايح البطاطس جنب بعض ، وحطي معاها الورق اللورى ، وصبي فوقيها كريمة الطبخ ، دخليها الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، خرجيها من الفرن وقدميها.

3- فطيرة البطاطس والجبنة:

المكونات:

– 4 – 5 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

– 3 معالق كبيرة زبدة سايحة.

– ملح.

– فلفل اسود.

– ½ كوباية جبنة بارميزان.

– 1 كوباية شرايح جبنة موتزاريلا.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة روزماري.

– 1 معلقة صغيرة زعتر.

طريقة التحضير:

حطي البطاطس المبشورة في طبق كبير وضيفي لها الزبدة ، وتبيلها بالملح والفلفل الاسود ، قلبي المكونات مع بعض كويس , حطيها في صينية وساويها كويس ، ورشي على الوش الجبنة البارميزان ورصي شرايح الجبنة الموتزاريلا ، ورشي فوقيهم الملح والفلفل والروزماري والزعتر ، دخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

4- بطاطس جراتان:

المكونات:

– 3 معالق كبيرة زبدة.

– 3 حبات بصل متقطعين شرايح.

– ملح.

– 1 فص ثوم مفروم.

– 1 معلقة كبيرة زعتر.

– ¾ كوباية ماية او شوربة خضار.

– 4 حبات بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.

– ملح.

– فلفل اسود.

– 1 ¼ كوباية كريمة طبخ.

– ¼ كوباية جبنة ريكفورد.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار حطي الزبدة ولما تسيح ضيفي لها البصل ، وتبيله بالملح ، قلبيه لحد ما يدبل ويبقى لونه دهبي فاتح ، ضيفي له الثوم والزعتر والماية او الشوربة ، قلبيهم مع بعض لحد ما الماية تتشرب شوية ، وارفعيها من على النار.

2- في طبق كبير حطي البطاطس المتقطعة ، وضيفي له خليط البصل اللي حضرناه ، قلبيهم مع بعض وتبليهم بالملح والفلفل الاسود وقلبيهم ، وانقليهم في صينية الفرن وصبي فوقيهم كريمة الطبخ ، والجبنة الريكفورد ورشي على الوش فلفل اسود وزعتر ، غطي الصينية بالفويل ودخليها الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وبعدين شيلي الفويل وسيبيها في الفرن 20 دقيقة كمان.

طرق مختلفة لعمل تتبيلة الفراخ