4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس

البطاطس من الاكلات اللي ممكن ننوع في طبخها ونعملها بطرق كتير جدا ، ولو انتي من عشاق البطاطس النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 4 وصفات بالبطاطس سهلة ولذيذة.
وصفات بالبطاطس:
1- بطاطس بالجبنة والاعشاب:
المكونات:
– 5 – 6 حبات بطاطس.
– ½ معلقة كبيرة ملح.
– ¼ كوباية زبدة سايحة.
– ½ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
– 2 كوباية لحمة متقطعة قطع صغيرة اوي او لحمة مفرومة.
– 4 بيضات كاملين.
– 4 صفار بيض.
– 1 ½ كوباية جبنة كريمي اي نوع (ممكن تستخدمي فيلادلفيا).
– 1 ½ كوباية نوع جبنة كريمي مختلف (ممكن تستخدمي 3 كوبايات من نفس نوع الجبنة).
– 1 ½ كوباية كريمة طبخ.
– 1 كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.
– 1 معلقة كزبرة خضرا مفرومة.
– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.
– ½ معلقة كبيرة فلفل اسود.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
1- ابشري البطاطس واعصريها في فوطة او قطعة شاش عشان تتخلصي من كل المايه بتاعتها ، في طبق كبير حطي البطاطس وضيفي لها الملح والزبدة والجبنة البارميزان ، قلبي المكونات كلها مع بعض كويس ، وفي صينية مفروشة بورق زبدة حطي خليط البطاطس وساوية كويس بحيث تبقى البطاطس على جوانب الصينية ، ودخليها في الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- في طاسة على النار ضيفي اللحمة مع شوية زيت صغيرين وشوحيها لحد ما لونها يتغير وتتحمر ، وارفعيها من على النار.
3- في طبق ضيفي البيض وصفار البيض واخفقيهم كويس بالمضرب اليدوي ، وبعدين ضيفي الجبنة والكريمة ، اضربي المكونات كلها مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس ، وبعدين ضيفي اللحمة اللي حمرناها والجبنة البارميزان والبقدونس والكزبرة والثوم المفروم والفلفل الاسود والملح قلبي الخلط كويس ، وصبيه في قالب البطاطس ، ودخليه في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، بعدها خرجيه من الفرن وقطعيه وقدميه.
2- بطاطس بالكريمة:
المكونات:
– 4 حبات بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.
– 4 ورقات لورى.
– 1 ½ كوباية كريمة طبخ مضاف ليها ثوم مفروم ومتبلة بالملح والفلفل الاسود.
طريقة التحضير:
في صينية مدهونة زبدة رصي شرايح البطاطس جنب بعض ، وحطي معاها الورق اللورى ، وصبي فوقيها كريمة الطبخ ، دخليها الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، خرجيها من الفرن وقدميها.
3- فطيرة البطاطس والجبنة:
المكونات:
– 4 – 5 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.
– 3 معالق كبيرة زبدة سايحة.
– ملح.
– فلفل اسود.
– ½ كوباية جبنة بارميزان.
– 1 كوباية شرايح جبنة موتزاريلا.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ½ معلقة صغيرة روزماري.
– 1 معلقة صغيرة زعتر.
طريقة التحضير:
حطي البطاطس المبشورة في طبق كبير وضيفي لها الزبدة ، وتبيلها بالملح والفلفل الاسود ، قلبي المكونات مع بعض كويس , حطيها في صينية وساويها كويس ، ورشي على الوش الجبنة البارميزان ورصي شرايح الجبنة الموتزاريلا ، ورشي فوقيهم الملح والفلفل والروزماري والزعتر ، دخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
4- بطاطس جراتان:
المكونات:
– 3 معالق كبيرة زبدة.
– 3 حبات بصل متقطعين شرايح.
– ملح.
– 1 فص ثوم مفروم.
– 1 معلقة كبيرة زعتر.
– ¾ كوباية ماية او شوربة خضار.
– 4 حبات بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.
– ملح.
– فلفل اسود.
– 1 ¼ كوباية كريمة طبخ.
– ¼ كوباية جبنة ريكفورد.
طريقة التحضير:
1- في حلة على النار حطي الزبدة ولما تسيح ضيفي لها البصل ، وتبيله بالملح ، قلبيه لحد ما يدبل ويبقى لونه دهبي فاتح ، ضيفي له الثوم والزعتر والماية او الشوربة ، قلبيهم مع بعض لحد ما الماية تتشرب شوية ، وارفعيها من على النار.
2- في طبق كبير حطي البطاطس المتقطعة ، وضيفي له خليط البصل اللي حضرناه ، قلبيهم مع بعض وتبليهم بالملح والفلفل الاسود وقلبيهم ، وانقليهم في صينية الفرن وصبي فوقيهم كريمة الطبخ ، والجبنة الريكفورد ورشي على الوش فلفل اسود وزعتر ، غطي الصينية بالفويل ودخليها الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وبعدين شيلي الفويل وسيبيها في الفرن 20 دقيقة كمان.
طرق مختلفة لعمل تتبيلة الفراخ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.