أسرار تحضير اللانشون المنزلي بطريقة مفيدة وسهلة لأطفالك

اللانشون هو أحد أنواع الأكلات المحفوظة التي يحبها الأشخاص بكثرة ويمكن استخدامه لإعداد الساندوتشات، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة إعداد اللانشون في المنزل، حتى يمكنها ضمان أمانه والتأكد من أنه نظيف حتى يمكنها تقديمه لأطفالها دون قلق.

أسرار تحضير اللانشون

يعتبر اللانشون من طرق إعداد اللحوم المميزة التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم نظراً لاحتوائه على اللحوم والبيض بالإضافة إلى الفلفل وبهذا يمكن تقديم بروتينات وفيتامينات للجسم بسهولة.

المكونات المطلوبة للانشون

2 بيضة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ست ملاعق صغيرة من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة كزبرة ناشفة.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

رشة فلفل أبيض.

نصف ملعقة ثوم بودر.

رشة حبهان بودر.

قطع زيتون أخضر.

رشة جوزه الطيب.

نقوم بوضع كل من كمية اللحم المفروم مع التوابل الموجودة لدينا في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً، ثم نضيف بالتدريج كل من العسل الأبيض والجبنة الكريمي والبيض وزيت الذرة مع استمرار الخلط حتى يتمازج الخليط الموجود لدينا.

نضيف الدقيق بالشكل تدريجي مع استمرار تقليب الخليط حتى يصبح الخليط الموجود لدينا متمازج.

نقوم بوضع الخليط فوق ورق الزبدة ثم نضع فيه قطع الزيتون الأخضر.

نقوم بتشكيل الخليط بشكل أسطواني ونحكم غلق ورق الزبدة من كلتا الجهتين.

نقوم بتغليف الخليط باستخدام ورق الألومنيوم ونحكم إغلاقه من الجانبين.

نضع اللانشون في وعاء من البايركس ذو حجم صغير ونعيد وضع الوعاء في وعاء آخر أكبر من يحتوي على قطعة من القماش ثم نسكب في الوعاء الكبير كمية من الماء المغلي.

نقوم بإدخال أوعية البايركس إلى فرن ساخن على درجة حرارة 160 ونتركه لمدة ساعة ونصف.

نقوم بإخراج اللانشون من الفرن ونتركه جانباً حتى يصبح بارداً تماماً، ثم نقوم بإزالة قطعة الفويل التي تغطيه ونضعه في علبة مغلقة ثم نضعها في الثلاجة ونتركه حتى يتم تقديمه بارداً.

خطوات اعداد اللانشون