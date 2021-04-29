اعرفي طريقة تحضير بسكويت اللانكشير في العيد بطعم لا يقاوم

بسكويت اللانكشير من الأصناف التي من الممكن أن يقوم الأشخاص بتقديمها بالأعياد والمناسبات، وخصوصًا أنهم يُقدمونها بعيد الفطر المبارك، إذ أن بسكويت اللانكشير من أبرز حلويات العيد اللذيذة، ويعتبر من الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة وسريعة التحضير، إليكم المكونات وطريقة التحضير.

هذا البيطريين يكون مُحببًا لدى أناس عديدة، وهذا لأنه يتضمن مكونات الدقيق والزبدة والنشا، والبيض، وكل هذه المكونات تكون مفيدة للغاية ومغذية أيضًا الجسم، بالإضافة إلى وجود الكثير من المكونات الأخرى التي يُحضر بواسطتها البسكويت.

زبدة دافئة “كوب وربع”

سكر بودرة “½ كوب”

بيضة واحدة.

دقيق أبيض “½ كوب”

نشا “½ كوب”

فانيليا “¼ ملعقة”

بيكنج بودر “¼ ملعقة”

جوز هند ويتم بشره ليكون ناعمًا.

مربى مشمش “لكي يتم بها التزيين”.