اعرفي طريقة تحضير بسكويت اللانكشير في العيد بطعم لا يقاوم

بسكويت اللانكشير من الأصناف التي من الممكن أن يقوم الأشخاص بتقديمها بالأعياد والمناسبات، وخصوصًا أنهم يُقدمونها بعيد الفطر المبارك، إذ أن بسكويت اللانكشير من أبرز حلويات العيد اللذيذة، ويعتبر من الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة وسريعة التحضير، إليكم المكونات وطريقة التحضير.بسكويت اللانشكير
هذا البيطريين يكون مُحببًا لدى أناس عديدة، وهذا لأنه يتضمن مكونات الدقيق والزبدة والنشا، والبيض، وكل هذه المكونات تكون مفيدة للغاية ومغذية أيضًا الجسم، بالإضافة إلى وجود الكثير من المكونات الأخرى التي يُحضر بواسطتها البسكويت.مكونات بسكويت اللانشكير
- زبدة دافئة “كوب وربع”
- سكر بودرة “½ كوب”
- بيضة واحدة.
- دقيق أبيض “½ كوب”
- نشا “½ كوب”
- فانيليا “¼ ملعقة”
- بيكنج بودر “¼ ملعقة”
- جوز هند ويتم بشره ليكون ناعمًا.
- مربى مشمش “لكي يتم بها التزيين”.
- قومي بمزح الزبدة والسكر سويًا، مع خففهما من خلال الخلاط الكهربائي لكي تحصلين على مزيج ملمسه ناعم.
- بعد ذلك قومي بإضافة البيضة خلال الخفق، وبعدها الفانيليا.
- ثم أضيفي مزيجًا من النشا، والدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج للخليط السابق، مع مزجهم جميعهم حتى تنالين على أفضل عجينة متماسكة، ثم قومي بوضعها بالثلاجة حتى ثلاثون دقيقة لكي تبدأ بالتماسك.
- يتم تقطيع العجينة حتى تكون على صورة كرات ذات حجم صغير كحبة البندق، مع وضعها بصينية تكون مدهونة من قبل بالقليل من الزيت، ولكن ينبغي أن تنتبهي لأن تقومي بترك مسافة بين الكرات وبعضها البعض.
- يتم وضع الصينية بالفرن وينبغي أن يكون ساخنًا بدرجة حرارة 170°، مع تركه إلى أن يتم الحصول على اللون الذهبي من أسفل البسكويت، واللون الأبيض من الأعلى.
- في النهاية يتم إخراج الصينية، وتركها إلى أن تبرد قليلًا، ومن ثم قومي بتزيينها بوضع المربى بقاعدة القطع، مع ربطها ببعضها، والقيام برش جوز الهند على الأطراف.
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بسكويت اللانكشير من الأصناف التي من الممكن أن يقوم الأشخاص بتقديمها بالأعياد والمناسبات، وخصوصًا أنهم يُقدمونها بعيد الفطر المبارك، إذ أن بسكويت اللانكشير من أبرز حلويات العيد اللذيذة، ويعتبر من الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة وسريعة التحضير، إليكم المكونات وطريقة التحضير.بسكويت اللانشكير
هذا البيطريين يكون مُحببًا لدى أناس عديدة، وهذا لأنه يتضمن مكونات الدقيق والزبدة والنشا، والبيض، وكل هذه المكونات تكون مفيدة للغاية ومغذية أيضًا الجسم، بالإضافة إلى وجود الكثير من المكونات الأخرى التي يُحضر بواسطتها البسكويت.مكونات بسكويت اللانشكير
- زبدة دافئة “كوب وربع”
- سكر بودرة “½ كوب”
- بيضة واحدة.
- دقيق أبيض “½ كوب”
- نشا “½ كوب”
- فانيليا “¼ ملعقة”
- بيكنج بودر “¼ ملعقة”
- جوز هند ويتم بشره ليكون ناعمًا.
- مربى مشمش “لكي يتم بها التزيين”.
- قومي بمزح الزبدة والسكر سويًا، مع خففهما من خلال الخلاط الكهربائي لكي تحصلين على مزيج ملمسه ناعم.
- بعد ذلك قومي بإضافة البيضة خلال الخفق، وبعدها الفانيليا.
- ثم أضيفي مزيجًا من النشا، والدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج للخليط السابق، مع مزجهم جميعهم حتى تنالين على أفضل عجينة متماسكة، ثم قومي بوضعها بالثلاجة حتى ثلاثون دقيقة لكي تبدأ بالتماسك.
- يتم تقطيع العجينة حتى تكون على صورة كرات ذات حجم صغير كحبة البندق، مع وضعها بصينية تكون مدهونة من قبل بالقليل من الزيت، ولكن ينبغي أن تنتبهي لأن تقومي بترك مسافة بين الكرات وبعضها البعض.
- يتم وضع الصينية بالفرن وينبغي أن يكون ساخنًا بدرجة حرارة 170°، مع تركه إلى أن يتم الحصول على اللون الذهبي من أسفل البسكويت، واللون الأبيض من الأعلى.
- في النهاية يتم إخراج الصينية، وتركها إلى أن تبرد قليلًا، ومن ثم قومي بتزيينها بوضع المربى بقاعدة القطع، مع ربطها ببعضها، والقيام برش جوز الهند على الأطراف.
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