طريقة عمل كيكة رمضان الباردة اللذيذة تحليات رمضان للشيف آية حبيب 2021

طريقة عمل كيكة رمضان الباردة ، بمكونات موجودة في كل بيت، وطريقة تصنيع سهلة جدًا وسريعة، كما تقدم كيكة رمضان باردة، مما يضفي عليها طعم ومذاق خاص، خصوصًا بعد الإفطار في أيام رمضان الصيفية، وكما هو معروف أن شهر رمضان المرتبط بتحليات مثل الكنافة والقطايف وغيرها من التحليات الشرقية الدائمة على سفرة رمضان، فتعد كيكة رمضان الباردة بمذاقها وشكلها المتميز، بمثابة تغيير ممتاز، وتقدم بجانب المشروبات الباردة أو الساخنة حسب الرغبة، كما بإمكانك تقديمها في العزومات الرمضانية للأهل والأصدقاء، فهي مرطبة جدًا للمعدة بعد الإفطار ومذاقها اللذيذ محبب للجميع، وتجذب انتباه الأطفال بشكلها الرمضاني المميز.

وكما ذكرنا سابقًا أن شهر رمضان المبارك، مرتبط بالحلويات الشرقية التي تبذل ربة المنزل كل ما في وسعها لتتفنن في تقديمها بشكل متميز كل مرة، وخاصة أنواع الكنافة سواء الحلوة مثل كنافة الفرايد بالفواكه والآيس كريم، أو مثل تورتة الكنافة بالآيس كريم، أو كعك الكنافة بالعسل، أو حتى تقديمها كطبخة مثل الكنافة المقلية بالجمبري، وكذلك القطايف والبسبوسة، لذا فتقديم كيكة رمضان الباردة على طريقة الشيف آية حبيب هو نوع من أنواع التغيير ليس فقط في المذاق، ولكن في طريقة تقديم التحلية الرمضانية خاصة في حر الصيف بعد الإفطار فهي مميزة ومبتكرة للغاية، وسيحبها أفراد أسرتك كثيرًا.

مقدار 1 كوب إلا ربع من الحليب.

مقدار عصير ليمون.

مقدار 137 جرام من الزيت.

عدد 3 بيضات.

مقدار 1 كوب من السكر.

مقدار 1 كوب ونصف من الدقيق.

عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار 1/4 كوب من الكاكاو الخام.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ورق زبدة.

مقدار 1 كوب من الحليب الدافئ.

مقدار حليب 950جرام من الحليب.

عدد 18 قطعة من البسكوت السادة الجاهز.

مقدار 400 جرام من بودرة كريم الكاراميل.

عدد 3 ملاعق كبيرة من القشدة.

نبدأ بتحضير الطبقة الأساسية للكيكة الباردة، أحضري الخلاط الكهربائي، وضعي فيه مقدار كوب إلا ربع من الحليب، ثم أضيفي أليهم عصير 1/2 ليمونة، ثم أضيفي مقدار الزيت. قومي بكسر 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، على المزيج السابق في الخلاط الكهربائي. قومي بإضافة مقدار الفانيليا، ومقدار السكر وقومي بتشغيل الخلاط، وامزيجي المقادير جيدًا، وبإمكانك استخدام المضرب الكهربائي كبديل للخلاط لتقومي بمزج المقادير جيدًا، حسب المتاح عندك. أضيفي مقدار الدقيق إلى المزيج المضروب بالخلاط، ثم مقدار البيكنج بودر، ومقدار الكاكاو الخام، ومقدار النسكافيه، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي مرة أخرى، وامزجيهم جيدًا. أحضري الصينية ذات الكلبسات الجانبية، وافردي بها ورق الزبدة، وقومي بصب خيط الكيك فيها، وقومي بإدخالها الفرن الساخن، على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 25 دقيقة حتى تمام التسوية. أخرجي الكيك من الفرن، واتركيها تبرد قليلًا، ثم قومي بسقيها بكوب من الحليب الدافئ، ثم اتركيها تبرد تمامًا. أحضري وعاء وارفعيه على نار متوسطة وقومي بصب الحليب فيه وأضيفي إليه بودرة الكريم كراميل وبالتقليب، حتى تصل إلى درجة الغليان. قومي بوضع قطع البسكوت السادة في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليه خليط الكريم كراميل، ثم أضيفي مقدار القشدة، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي، وامزجي الخليط جيدًا. قومي بصب خليط البسكوت وبالكريم كراميل الساخن المضروب ، على وجه صينية الكيك الباردة، ثم اتركيها حتى تبرد وتتماسك. بعد أن تبرد الكيك وتأخذ درجة حرارة الغرفة وتتماسك، ادخلي الصينية في الثلاجة مدة 4 ساعات. أخرجيها من الثلاجة وضعي شكل الهلال والنجوم المصنوع من الكرتون أو المعدن على وجه الكيك، وقومي برش الكاكاو الخام على وجه كيك رمضان، حتى تغطي طبقة الوجه بالكامل. ثم قومي بنزع الهلال والنجوم من الوجه بحرص، وستلاحظين طباعة الشكل الرمضاني الهلالي والنجوم على وجه الكيك البارد. انزعي جوانب الصينية، وبإمكانك تقطيع كيكة رمضان الباردة، وتقديمها لضيوفك، وبالهناء والشفاء.

مكونات كيكة تحلية رمضان