مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي في المنزل تعرفي عليه الآن بالخطوات

مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي ، ماذا بكون؟ في الحقيقة أن الكفتة بأي مطعم مشهور تكون معتمدة على طريقة التحضير أو التكتيك، ولا تكون معتمدة على البهارات الكثيرة، فحين يتم وضع العديد من البهارات سوف يُسبب هذا لإضفاء طعم المرارة بالكفتة، إذ أن البهارات التي من المفضل أن يتم وضعها بالكفتة تكون؛ الفلفل الأسود والملح فقط، ومن الممكن أن تقومي بوضع الحبهان المطحون والقرنفل “القليل منهم” على كيلو اللحم المفروم، وذلك يقوم لإضفاء طعم رائع وجميل، بالإضافة إلى الرائحة الشهية، كما يمكن أيضًا أن تستغني عنهما.مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي
تتساءل الكثير من السيدات عن الوصفة السحرية لتحضير كفتة الحاتي، لذا فنحن فيما يلي سنقوم بإرفاق الطريقة الخاصة بتحضير هذه الكفتة كالمحلات الجاهزة تمامًا.مكونات كفتة الحاتي
- دهن “٢٠٠ جم”
- بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”
- ماء البصل “ربع كوب”
- لحم مفروم “كيلو”
- ثوم مفروم “كيلو”
- ملح
- فلفل أسود “ملعقة”
- بقدونس “نصف حزمة”
- نشا “ملعقة كبيرة”
- بياض بيضة
- بكينج بودر “ملعقة كبيرة*
- زيت “ملعقتين”
- طماطم مبشورة “ثمرة”
- تجهيز طبق كبيرة ووضع كل المكونات السابقة باستثناء ماء البصل، ومنحهم جيدًا.
- وضع الفلفل والملح على المزيج وخلطهم سويًا، إلى أن يتم التماسك.
- يتم ترك الخليط بالثلاجة حتى ٦٠ دقيقة إلى أن يتجانس الطعم.
- يتم تشكيل اللحم المفروم على ملعقة خشبية أو سيخ لكي يكون حاليًا من المنتصف.
- خلال التشكيل يتم تقليل اليد بواسطة عصير البصل، وذلك من بين أسرار كفتة الحاتي.
- يتم وصف الزيت “القليل منه” بالصينية وعليها الخليط مع تركه حتى ١٠ دقائق.
- بفرن درجة الحرارة به مرتفعة تُترك الكفتة إلى أن تنضج، وحين يتم إخراجها يتم إشعال قطعتين فحم، ووضعهم بأي مادة دهنية بورقة فويل، مع تغطية الكفتة إلى أن تتبع بالرائمة لكي يتم الحصول على الدعم الخاص بكفتة الحاتي كالجاهزة تمامًا.
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مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي ، ماذا بكون؟ في الحقيقة أن الكفتة بأي مطعم مشهور تكون معتمدة على طريقة التحضير أو التكتيك، ولا تكون معتمدة على البهارات الكثيرة، فحين يتم وضع العديد من البهارات سوف يُسبب هذا لإضفاء طعم المرارة بالكفتة، إذ أن البهارات التي من المفضل أن يتم وضعها بالكفتة تكون؛ الفلفل الأسود والملح فقط، ومن الممكن أن تقومي بوضع الحبهان المطحون والقرنفل “القليل منهم” على كيلو اللحم المفروم، وذلك يقوم لإضفاء طعم رائع وجميل، بالإضافة إلى الرائحة الشهية، كما يمكن أيضًا أن تستغني عنهما.مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي
تتساءل الكثير من السيدات عن الوصفة السحرية لتحضير كفتة الحاتي، لذا فنحن فيما يلي سنقوم بإرفاق الطريقة الخاصة بتحضير هذه الكفتة كالمحلات الجاهزة تمامًا.مكونات كفتة الحاتي
- دهن “٢٠٠ جم”
- بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”
- ماء البصل “ربع كوب”
- لحم مفروم “كيلو”
- ثوم مفروم “كيلو”
- ملح
- فلفل أسود “ملعقة”
- بقدونس “نصف حزمة”
- نشا “ملعقة كبيرة”
- بياض بيضة
- بكينج بودر “ملعقة كبيرة*
- زيت “ملعقتين”
- طماطم مبشورة “ثمرة”
- تجهيز طبق كبيرة ووضع كل المكونات السابقة باستثناء ماء البصل، ومنحهم جيدًا.
- وضع الفلفل والملح على المزيج وخلطهم سويًا، إلى أن يتم التماسك.
- يتم ترك الخليط بالثلاجة حتى ٦٠ دقيقة إلى أن يتجانس الطعم.
- يتم تشكيل اللحم المفروم على ملعقة خشبية أو سيخ لكي يكون حاليًا من المنتصف.
- خلال التشكيل يتم تقليل اليد بواسطة عصير البصل، وذلك من بين أسرار كفتة الحاتي.
- يتم وصف الزيت “القليل منه” بالصينية وعليها الخليط مع تركه حتى ١٠ دقائق.
- بفرن درجة الحرارة به مرتفعة تُترك الكفتة إلى أن تنضج، وحين يتم إخراجها يتم إشعال قطعتين فحم، ووضعهم بأي مادة دهنية بورقة فويل، مع تغطية الكفتة إلى أن تتبع بالرائمة لكي يتم الحصول على الدعم الخاص بكفتة الحاتي كالجاهزة تمامًا.
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