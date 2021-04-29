مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي في المنزل تعرفي عليه الآن بالخطوات

مكون سحري لتحضير كفتة الحاتي ، ماذا بكون؟ في الحقيقة أن الكفتة بأي مطعم مشهور تكون معتمدة على طريقة التحضير أو التكتيك، ولا تكون معتمدة على البهارات الكثيرة، فحين يتم وضع العديد من البهارات سوف يُسبب هذا لإضفاء طعم المرارة بالكفتة، إذ أن البهارات التي من المفضل أن يتم وضعها بالكفتة تكون؛ الفلفل الأسود والملح فقط، ومن الممكن أن تقومي بوضع الحبهان المطحون والقرنفل “القليل منهم” على كيلو اللحم المفروم، وذلك يقوم لإضفاء طعم رائع وجميل، بالإضافة إلى الرائحة الشهية، كما يمكن أيضًا أن تستغني عنهما.

تتساءل الكثير من السيدات عن الوصفة السحرية لتحضير كفتة الحاتي، لذا فنحن فيما يلي سنقوم بإرفاق الطريقة الخاصة بتحضير هذه الكفتة كالمحلات الجاهزة تمامًا.

دهن “٢٠٠ جم”

بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”

ماء البصل “ربع كوب”

لحم مفروم “كيلو”

ثوم مفروم “كيلو”

ملح

فلفل أسود “ملعقة”

بقدونس “نصف حزمة”

نشا “ملعقة كبيرة”

بياض بيضة

بكينج بودر “ملعقة كبيرة*

زيت “ملعقتين”

طماطم مبشورة “ثمرة”