الكفتة المشوية بالتتبيلة السرية حضريها زي الجاهزة بالظبط

خطوات تحضير الكفتة المشوية، تعد الكفتة المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتحب الكثير من ربات المنازل أن تقوم بتحضيرها نظراً لأنها لا تحتاج لأي وقت أو جهد ولكن هناك الكثير منهم لا تضبط معهم طريقة التحضير لذلك استطعنا اليوم أن نقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكفتة المشوية. مكونات تحضير الكفتة المشوية كيلو من اللحم المفرومة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

مياه بصل.

فلفل حار.

ثمرتان من الطماطم.

حزمة من البقدونس.

ثلاثة بصلات مفرومة ناعمة.

ربع كيلو من اللية الضاني خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل: مكونات تحضير الكفتة المشويةخطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل: القيام بتصفية مياه البصل جيداً وبعد ذلك يتم إضافة البصل على اللحمة والملح والفلفل ويتم التقليب جيداً لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض وتتماسك الكفتة. يتم إضافة كلاً من السكر والبيكنج بودر مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع اللحمة في الثلاجة وتركها لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة. القيام بإحضار الأسياخ وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. يتم إشعار الشواية وبعد ذلك يتم شوي اللحمة ويتم التقليب على كل جانب لحين أن يتغير لون الكفتة ويصبح ذهبي والاستمرار في ذلك لحين الانتهاء من كل الكمية. يتم شوي الخضار وذلك لأنها يعطي نكهة وطعم جميل للكفتة. يتم وضع البقدونس والخضار المشوي في طبق التقديم ويتم تناولها مع سلطة الطحينة. طريقة تحضير سلطة الطحينة: طريقة تحضير سلطة الطحينة: يتم تحضير سلطة الطحينة بخطوات سهلة وسريع فهي لا تستغرق وقت مطلقاً والمكونات كالآتي: ثلاثة ملاعق من الطحينة البيضاء.

فصان من الثوم.

ربع كأس من الخل.

ملح.

كمون.

نصف كأس من المياه. الوسوم

خطوات تحضير الكفتة المشوية، تعد الكفتة المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتحب الكثير من ربات المنازل أن تقوم بتحضيرها نظراً لأنها لا تحتاج لأي وقت أو جهد ولكن هناك الكثير منهم لا تضبط معهم طريقة التحضير لذلك استطعنا اليوم أن نقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكفتة المشوية. مكونات تحضير الكفتة المشوية كيلو من اللحم المفرومة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

مياه بصل.

فلفل حار.

ثمرتان من الطماطم.

حزمة من البقدونس.

ثلاثة بصلات مفرومة ناعمة.

ربع كيلو من اللية الضاني خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل: مكونات تحضير الكفتة المشويةخطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل: القيام بتصفية مياه البصل جيداً وبعد ذلك يتم إضافة البصل على اللحمة والملح والفلفل ويتم التقليب جيداً لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض وتتماسك الكفتة. يتم إضافة كلاً من السكر والبيكنج بودر مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع اللحمة في الثلاجة وتركها لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة. القيام بإحضار الأسياخ وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. يتم إشعار الشواية وبعد ذلك يتم شوي اللحمة ويتم التقليب على كل جانب لحين أن يتغير لون الكفتة ويصبح ذهبي والاستمرار في ذلك لحين الانتهاء من كل الكمية. يتم شوي الخضار وذلك لأنها يعطي نكهة وطعم جميل للكفتة. يتم وضع البقدونس والخضار المشوي في طبق التقديم ويتم تناولها مع سلطة الطحينة. طريقة تحضير سلطة الطحينة: طريقة تحضير سلطة الطحينة: يتم تحضير سلطة الطحينة بخطوات سهلة وسريع فهي لا تستغرق وقت مطلقاً والمكونات كالآتي: ثلاثة ملاعق من الطحينة البيضاء.

فصان من الثوم.

ربع كأس من الخل.

ملح.

كمون.

نصف كأس من المياه.

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