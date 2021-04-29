اعملي محشي الكرنب بكل تفاصيله واسراره واعرفي سر التسويه الصح والطعم والريحة روعة

يعتبر محشي الكرنب من أهم المأكولات المصرية ويكثر تناوله بالتحديد في فصل الشتاء، فيوجد للكرنب الكثير من الفوائد الصحية التي في حالة تناولها يحصل الجسم عليها ونظراً لرغبتكم في معرفة طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب المكونات رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة من كلاً من الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم والشبت المفروم.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ويتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق كبير من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة. خطوات تحضير محشي الكرنب خطوات تحضير محشي الكرنب تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب في المنزل: يتم نقع الأرز في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة.

يتم إحضار إناء ويتم خلطه فيه كلاً من الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت بعد ما يتم فرمهم.

يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض مع إضافة كلاً من الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات ثم يتم التقليب.

يتم إحضار إناء ويتم ملأه بالمياه وترفعه على النار ثم بعد ذلك يتم وضع أوراق العنب من أجل أن يتم سلقه وبعد ذلك يتم إخراجه من النار والقيام بفرد الأوراق المسلوقة.

يتم تقطيع أوراق الملفوف إلى قطع حجمها متوسط.

يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ويتم لفها على شكل أصابع ويتم تكرار هذه العملية لحين الانتهاء من كافة الكمية.

يتم إضافة صلصلة الطماطم ومكعبات الطماطم والكمون والملح ومكعبات مرق الدجاج إلى ما سبق وبعد ذلك يتم إضافة كمية المياه لحين أن تغمر المياه كافة المكونات.

يتم وضع الخليط على المحشي في الحلة وبعد ذلك يتم رفعه على النار، يتم تهدئة الحرارة وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون.

يتم ترك محشي الكرنب على النار وتركه لمدة خمسين دقيقة وتركه لحين أن ينضج، يتم تقديمه وتناوله وبالهناء والشفاء. الوسوم

يعتبر محشي الكرنب من أهم المأكولات المصرية ويكثر تناوله بالتحديد في فصل الشتاء، فيوجد للكرنب الكثير من الفوائد الصحية التي في حالة تناولها يحصل الجسم عليها ونظراً لرغبتكم في معرفة طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب المكونات رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة من كلاً من الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم والشبت المفروم.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ويتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق كبير من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة. خطوات تحضير محشي الكرنب خطوات تحضير محشي الكرنب تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب في المنزل: يتم نقع الأرز في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة.

يتم إحضار إناء ويتم خلطه فيه كلاً من الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت بعد ما يتم فرمهم.

يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض مع إضافة كلاً من الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات ثم يتم التقليب.

يتم إحضار إناء ويتم ملأه بالمياه وترفعه على النار ثم بعد ذلك يتم وضع أوراق العنب من أجل أن يتم سلقه وبعد ذلك يتم إخراجه من النار والقيام بفرد الأوراق المسلوقة.

يتم تقطيع أوراق الملفوف إلى قطع حجمها متوسط.

يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ويتم لفها على شكل أصابع ويتم تكرار هذه العملية لحين الانتهاء من كافة الكمية.

يتم إضافة صلصلة الطماطم ومكعبات الطماطم والكمون والملح ومكعبات مرق الدجاج إلى ما سبق وبعد ذلك يتم إضافة كمية المياه لحين أن تغمر المياه كافة المكونات.

يتم وضع الخليط على المحشي في الحلة وبعد ذلك يتم رفعه على النار، يتم تهدئة الحرارة وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون.

يتم ترك محشي الكرنب على النار وتركه لمدة خمسين دقيقة وتركه لحين أن ينضج، يتم تقديمه وتناوله وبالهناء والشفاء.

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