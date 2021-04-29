طريقة عمل البيتي فور في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف

طريقة عمل البيتي فور في المنزل، يعد البيتى فور من الحلويات الهشة يحضر بطريقة سهلة وبسيطة، مرتبط بشكل كبير بالأعياد ويحضر بكثرة في المناسبات والأعياد والحفلات، ويعد من الحلويات الفرنسية التي تتميز بمذاق هش ولذيذ، يمكن تحضيره بأشكال مختلفة وحشوات متنوعة، يمكن تحضيره بالشيكولاته أو بالفانيليا أو يمكن تزينة بالشيكولاته وجوز الهند، مما يعطي مذاقاً شهياً حيث يعد من مظاهر البهجة والسرور لأنه مرتبط بالأعياد مثله مثل الكحك والبسكويت، يمكن تقديمه مع كوب الشاي أو القهوة على وجبة الإفطار، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البيتيفور في المنزل.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

يعد البيتى فور من الحلويات المشهورة ذات المذاق الهش والمقرمش، فهو يحضر بالطرق التقليدية المعروفة فلا يحتاج لتحضيره إلى وقت كثير ومكونات إقتصاديه ويحضر بطريقه سهله وبسيطه ولا يحتاج إلى مجهود، يمكن تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً من المحلات.

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة فانيليا .

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب سكر.

مربى أو شوكولاته للتزيين.

2 بيضة.

يحضر المضرب الكهربائي ثم نحضر إناء ونضع فيها البيض والزبدة علي أن تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

يتم خفق المكونات معاً ثم يتم إضافه الفانيليا والسكر مع الاستمرار بالخفق بواسطة المضرب، بعد ذلك يتم إضافه البيكنج بودر والدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالخفق.

ثم إضافة البيض مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على عجينة لينة.

توضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن، ثم يتم تشكيل قطع البيتي فور إلى أشكال مختلفة سواء كان بماكينة البيتي فور أو بواسطة اليد، وتزيينها بواسطة الشوكه.

ثم توضع في صينية الفرن وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم يرفع البيتي فور منها ويتم غمسها في القليل من الشيكولاتة ثم يرش بجوز الهند ويوضع في الثلاجة قليلاً حتى تماسك الشيكولاتة ثم تقدم.

كلما كان السمن كثير كلما كان البيتي فور ناعم وناجح وطعمه مثل الجاهز تماماً.

إختيار الشكل المفضل لديك للتزين، ويمكن تزينه بأشكال مختلفة، مع مراعاة أن تكون نقشة البيتي فور صغيرة وحجمه قليل لأنه ينفش في الفرن عند التسوية.

يجب ضبط مقدار البيض لأنه كلما زاد مقدار البيض كلما أصبح البيتي فور خشن وليس ناعم.

يسخن الفرن أولاً قبل وضع صينية البيتي فور.

طريقة التحضير:سر نجاح البيتي فور المنزلي