طريقة عمل الكبسة بالدجاج بطريقة بسيطة وغير متعبة في المنزل وبأقل تكلفة

تعد الكبسة بالدجاج من الأكلات الشعبية المشهورة في السعودية وبلاد الخليج وهى من أكثر الأكلات السعودية التي يعشقها الجميع ويقبلون عليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، حيث تعتقد السيدات صعوبة عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل. مقادير عمل الكبسة بالدجاج مقادير عمل الكبسة بالدجاج تحتوي الكبسة بالدجاج على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- دجاجة مقطعة إلى أربع قطع.

نصف كوب من الزبيب.

٢ حبات من البصل المفروض.

٣ أكواب من أرز بسمتي.

٢ حبات من الطماطم المهروس.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من السمن.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من الليمون الأسود المجفف.

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الكمون المطحون.

رشة من القرنفل المطحون.

٢ عود من القرفة.

٢ ورق لورا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من الهيل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل كبسة الدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الأرز ونقعه في ماء مغلي. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضع بها القليل السمنة ونضيف البصل ونشوحه في السمنة حتى تذبل. ثم نضيف الدجاجة مع البصل ونقلبهم حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات نصف ملعقة صغيرة من الكركم والطماطم المهروس وصلصة الطماطم ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الملح وكوبين من الماء ونتركه ليغلي حتى النضج. بعد ذلك نحضر إناء صغير ونضع به الزيت والكركم ونقلبهم على النار ثم ننزله. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. بعد ذلك نقوم بإخراج الدجاجة من الماء وتصفيتها ووضعها في صينية ودهنها بالكركم والزيت و ندخل الصينية الفرن حتى تحمر. نحضر إناء عميق على النار ونقوم بوضع الزيت والماء ونتركه ليغلي ثم نقوم بإضافة الأرز والقرفة والقرنفل وورق اللورا والزبيب والهيل والليمون الأسود ونضيف باقي مرق الدجاج ونتركه ليغلي. ثم نهدأ النار عليه ونتركه لينضج ثم وضعه على طبق التقديم ونضع عليه الدجاج ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد الكبسة بالدجاج من الأكلات الشعبية المشهورة في السعودية وبلاد الخليج وهى من أكثر الأكلات السعودية التي يعشقها الجميع ويقبلون عليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، حيث تعتقد السيدات صعوبة عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل. مقادير عمل الكبسة بالدجاج مقادير عمل الكبسة بالدجاج تحتوي الكبسة بالدجاج على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- دجاجة مقطعة إلى أربع قطع.

نصف كوب من الزبيب.

٢ حبات من البصل المفروض.

٣ أكواب من أرز بسمتي.

٢ حبات من الطماطم المهروس.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من السمن.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من الليمون الأسود المجفف.

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الكمون المطحون.

رشة من القرنفل المطحون.

٢ عود من القرفة.

٢ ورق لورا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من الهيل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل كبسة الدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الأرز ونقعه في ماء مغلي. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضع بها القليل السمنة ونضيف البصل ونشوحه في السمنة حتى تذبل. ثم نضيف الدجاجة مع البصل ونقلبهم حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات نصف ملعقة صغيرة من الكركم والطماطم المهروس وصلصة الطماطم ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الملح وكوبين من الماء ونتركه ليغلي حتى النضج. بعد ذلك نحضر إناء صغير ونضع به الزيت والكركم ونقلبهم على النار ثم ننزله. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. بعد ذلك نقوم بإخراج الدجاجة من الماء وتصفيتها ووضعها في صينية ودهنها بالكركم والزيت و ندخل الصينية الفرن حتى تحمر. نحضر إناء عميق على النار ونقوم بوضع الزيت والماء ونتركه ليغلي ثم نقوم بإضافة الأرز والقرفة والقرنفل وورق اللورا والزبيب والهيل والليمون الأسود ونضيف باقي مرق الدجاج ونتركه ليغلي. ثم نهدأ النار عليه ونتركه لينضج ثم وضعه على طبق التقديم ونضع عليه الدجاج ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبسة بالدجاج بطريقة بسيطة وغير متعبة في المنزل وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.