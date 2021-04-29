بسكويت النشادر بالكاكاو مقرمش وهش بدون بيض

يعتبر بسكويت النشادر بالكاكاو الهش المقرمش واحد من أهم حلويات العيد التي إعتدنا على الإحتفال بالعيد عن طريق تناولها وتقديمها للضيوف اثناء الزيارات مع باقي الحلويات مثل الكحك الناعم الذي شرحنا مسبقاً في مقال آخر طريقة تحضيره بالتفصبل ولمعرفة طريقة تحضير كحك العيد الناعم أضغط هنا كما نقدم أيضاً بجوار البسكويت والكحك واحدة من أجمل الحلويات وأكثرهم نعومة وهي الغريبة التي نالت إعجاب كل من قام بإعدادها بنفس مقديرنا المظبوطة وطريقتنا المفصلة ولمعرفة طريقة عمل الغريبة الناعمة أضغط هنا وتعرف على الطريقة.

وبسكويت النشادر له العديد من الأطعمة فيمكن تحضيره سادة أو بالبرتقال أو بجوز الهند أو بالكاكاو وهو موضوع مقالنا اليوم ولكن الجديد أننا سوف نقوم بتحضيره بدون بيض ولذلك لتحسين طعمه ورائحته، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال مكونات وطريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش بالكاكاو وبدون بيض، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كيلو جرام من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.

ربع كيلو جرام كاكاو خام غير محلى.

كوب وربع من السمنة بنفس درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت نباتي صافي.

كوبان من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان نشادر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة ملح طعام ناعم.

كوب لبن كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة.

ينخل الدقيق الأبيض في بولة كبيرة وينخل معه البيكنج باودر والنشادر.

ينخل فوق الدقيق والنشادر الكاكاو الخام الغير محلى ويوضع القليل من الملح الناعم للخليط ويقلب جيداً حتى تختلط المكونات.

في العجان الكهربائي أو مضرب البيض نقوم بخفق السمنة حتى يصبح لونها أبيض ثم نضيف لها السكر والفانيليا ونستمر في الخفق على سرعة عالية.

يضاف الزيت للخليط مع استمرار الخفق ثم يضاف اللبن تدريجياً وتخفق المكونات جميعاً حتى تمتزج.

يضاف خليط الدقيق والكاكاو تدريجياً مع استمرار العحن حتى الحصول على عجينة طرية متجانسة ومتماسكة القوام.

مكونات بسكويت النشادر بالكاكاو بدون بيضطريقة تحضير بسكويت النشادر بالكاكاو بدون بيض