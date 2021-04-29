طريقة عمل الأرز بالحليب على الطريقة التركية بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهز

طريقة عمل الأرز بالحليب على الطريقة التركية ، يعد الأرز بالحليب من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تمتع بشعبية كبيرة، وتحظى بإقبال الكثير. كما أنه من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يقبلون على شرائه من المحلات والمطاعم باستمرار، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره على الطريقة التركية، وذلك لأن المطبخ التركي يشتهر بأطباقه وأكلاته ومعجناته اللذيذة والمتنوعة التي لا مثيل لها والتي تحتل مكانة كبيرة عند جميع الشعوب، وخاصةً الشعوب العربية. والأرز بالحليب من الحلويات المفيدة والصحية والغنية بالقيمة الغذائية، فهو يعد أكثر الحلويات إفادة للجسم لاحتوائه على الحليب الغني بالكالسيوم، ولكنه قد يضر من يعانون بحساسية تجاه الحليب، لذلك يجب عليهم الحذر عند تناوله، وعدم تناوله بكميات كبيرة. كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبسهولة تحضيره، بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة وبساطة. ويقدم على وجبة الفطور أو العشاء، كما يمكن تقديمه ساخن أو بارد. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الأرز بالحليب على الطريقة التركية لكي تقدمه لأفراد أسرتها، نظرا لمذاقه المميز الذي لا ويوصف، ولفوائده الجمة. كما يمكنكم تجربة أم علي والاستمتاع بمذاقها الطيب والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الأرز بالحليب على الطريقة التركية وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ وأشهى أرز بالحليب ممكن تجربوه وأحلى من المطاعم.

مكونات الأرز بالحليب على الطريقة التركية

يتكون الأرز بالحليب على الطريقة التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب أرز قصير الحبة.

2 كوب من الماء.

4 أكواب من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر.

3 ملاعق كبيرة نشا مذاب في نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين.

مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الأرز بالحليب على الطريقة التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار ونضيف إليها الأرز والماء ونقلب باستمرار حتى يغلي الأرز.

بعد الغليان نغطي الحلة ونترك الأرز على نار هادئة حتى يمتص الماء، ونقلبه من وقت لآخر.

نضيف الحليب والسكر ونقلب باستمرار حتى يغلي الحليب.

نضيف خليط النشا المذاب في الماء بالتدريج ونقلب باستمرار لمدة 10 دقائق تقريبا.

نضيف الفانيليا ونقلب جيدا قليلا، ثم نرفع الحلة من على النار.

نسكب الأرز في قوالب فرن، ونضع القوالب في صينية فرن كبيرة، ثم نسكب ماء ساخن في الصينية.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونترك الأرز بالحليب حتى يحمر وجهه.

نخرج الأرز بالحليب من الفرن ونزينه بالمكسرات (ومن الممكن تقديمه ساخن أو بارد بعد وضعه في الثلاجة).

ثم يقدم وبالهنا والشفا.

كوب من الأرز قصير الحبة.

4 أكواب من الحليب.

سكر حسب الرغبة.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر أو الفانيليا السائلة.

2 ملعقة صغيرة من النشا مذاب في نصف كوب من الماء.

مكونات الأرز بالحليب بالقشطة

للتزيين

مكسرات.

نغسل الأرز جيدا، وننقعه لمدة 20 دقيقة، ثم نسلقه.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الحليب والسكر ونقلبهم جيدا ونترك الحليب يسخن، ثم نضيف القشطة ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الأرز وخليط النشا المذاب في الماء ونقلب باستمرار حتى يتكاثف الخليط.

نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها ماء الزهر أو الفانيليا ونخلطهم جيدا.

نسكب الأرز بالحليب بالقشطة في أطباق التقديم ونزينه بالمكسرات، ويقدم ساخن أو بارد.

وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير