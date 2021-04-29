طريقة عمل كعك العيد بالملبن خطوة بخطوة وبمكونات إقتصادية

طريقة عمل كعك العيد بالملبن، كعك العيد من أكثر الحلويات الهشة الطرية التي يفضلها العديد من الأشخاص إعتاد على تحضيره في المنزل بعد الأشخاص في المناسبات والأعياد وخاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، يعد من أنواع الحلويات التي تتميز بطعم لذيذ وشهي ورائحة خاصة ونكهة مميزة، هناك العديد من الأشخاص يفضلون شرائه جاهزاً من المحلات التجارية، والبعض الآخر يفضلون تحضيره في المنزل بالطريقة التقليدية المعتادة، وذلك للشعور بأجواء العيد والفرحة والسرور، يحضر بعدة طرق مختلفة و بحشوات متنوعة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل كعك العيد بالملبن.

طريقة عمل كعك العيد بالملبن

الكعك مرتبط بشكل كبير بالأعياد فلا يمكن أن تخلو الأعياد بدون الكحك وبسكويت العيد والغريبة والبيتي فور، يمكن تحضيره في المنزل بخطوات سهلة ومكونات إقتصادية، يمكن حشوة بالملبن أو حشوة العجوة أو حشوه بالشيكولاته أو بعين الجمل، فكلاهما يعطيان مذاق كعك العيد.

المكونات:

كيلو من الدقيق.

2 كوب حليب.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة رائحة الكعك.

ملعقة كبيرة من السمسم .

كمية من الملبن للحشو.

كوبان من السمن.

رشة ملح.

يحضر إناء ويوضع فيه السمن ثم يتم خفقها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح ناعماً تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة الحليب مع الإستمرار بالخفق، ثم إضافه الملح والبيكنج بودر والدقيق بشكل تدريجي، بعد ذلك يتم وضع السمسم ورائحة الكعك واستمري في الخفق.

يتم إضافة الحليب والسمن يتم عجن المكونات معاً حتى الحصول على عجينة طرية و سهلة الفرد.

تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم، يتم فردها وحشوها بالملبن، ثم تكور مرة ثانية ويتم نقشها بالشكل المفضل لديك.

يرص الكعك في صواني مدهونة بالسمن مع مراعاة ترك مسافة بينهما، ثم يسخن الفرن أولاً ثم يوضع صينية الكعك في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يتغير لونه ويصبح مائلاً اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم يرفع الكعك من الصينية و يوضع على طبق التقديم، ثم يرش الوجه بالسكر البودر ويقدم.

طريقة التحضير: