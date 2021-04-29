زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نقد لحضراتكم اليوم طريقة عمل كيك المافن بالجبن والبيض بالخطوات والمقادير ، وكيك المافن وصفة سهلة وبسيط ولا يعرفها الكثيرون ويحبها الأطفال والكبار ويلجأ البعض لشرائها جاهزة ، ويتساءل الكثيرون عن مقاديرها وطريقة إعدادها ، وهي تتكون في أساسها من الدقيق والسكر مع مكونات البيكنج بودر والملح وحشوة الجبن الجودا بالإضافة للحليب واللبن الزبادي والبيض بالطبع ، وبعض الزبدة والفلفل الأسود والكمون ، وكيك المافن يمكن تقديمه بجوار الشاي علي الفطور أو كوجبة سناكس خفيفة بين الإفطار والغداء أو علي العشاء كوجبة خفيفة مع أطباق من الكريم كراميل اللذيذ.

مقادير طريقة عمل كيك المافن بالجبن والبيض

كما عرضنا لكم من قبل مقادير وطريقة إعداد كحك العيد ، نعرض لكم في هذه الفقرة مقادير إعداد كيك المافن بالجبن والبيض عليكم ببعض المكونات كالآتي :

مقدار كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار كوبين من جبن الجودا المبشور.

مقدار نصف كوب حليب.

مقدار نصف كوب من اللبن الزبادي.

عدد واحد حبة من البيض المخفوق.

مقدار ربع كوب من الزبدة المسالة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود حسب الطلب.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون حسب الطلب.

وينصح باستخدام اللبن الزبادي المنزلي المعد حسب الطريقة التي شرحنها لكم.

طريقة التحضير

لإعداد كيك المافن بالجبن والبيض عليكم بإتباع الخطوات التالية :

في وعاء خلط مناسب نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والسكر وملح الطعام.

نقوم بإضافة الجبن الجودا والفلفل الأسود للخليط ونستمر في التقليب.

في وعاء آخر نقوم بخلط الحليب مع اللبن الزبادي و مخفوق البيض والزبدة السائلة ونمزجهم جيداً.

نقوم بوضع مخفوق الحليب علي مكونات الوعاء الأول ونقوم بالتقليب أثناء الإضافة ونستمر في التقليب حتي يمتزج المجموع جيداً.

نحضر مجموعة من الكاسات الورقية الخاصة بالكب كيك في صينية.

نسكب الخليط بالملعقة في الكاسات ونضع بودر الكمون علي السطح.

نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتي تنضج.

يمكنكم تقديم الكيك المافن بالجبن بجوار قطع من البسبوسة بالزيت بدون بيض ومكوناتها وطريقتها من خلال موقعنا.