أسرار عمل الغريبة الناعمة للعيد في البيت زي المحلات

تعد الغريبة من الحلويات اللذيذة ولكنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى أنها سمينة على الأطفال، لذلك يجب عدم تناول الكثير منها، وتعتبر الغريبة من أكثر أصناف الحلويات التي تناسب كافة المناسبات المميزة كالعيد والأفراح والمناسبات السعيدة، وتعد هذه الحلوى الوحيدة التي لها شكل ثابت، فهذا النوع من الحلويات معروف على مستوى العالم.

الغريبة

تتميز الغريبة بأنها تزيد الجسم بالطاقة اللازمة، فهي تساعد على تدفق الدم بالجسم، نظرًا لاحتوائها على مقدار كافي من السكر، وسنذكر أهم التقنيات الدقيقة التي تساعد على نتيجة مميزة.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر

كوب سكر بودرة

2 كوب ونصف من السمنة أو الزبدة (حسب الرغبة).

التزين مكسرات مثل ( عين الجمل أو بندق أو سوداني أو فسدق أو زينه الغريبة) وهذه تباع في العطارة.

في وعاء عميق نقوم بخفق السمنة حتى نحصل على لون كريمي ناعم، ثم نضيف إليه السكر الناعم تدريجياً طبعًا مع الخفق المستمر حتى نتأكد من تجانس السكر والمنة سويًا، وتكون النتيجة خليط قشدي فاتح اللون وناعم الملمس .

ننزل بالدقيق بشكل تدريجي ويلطف حتى يتجانس الخليط مع الدقيق ويصبح عجينة طرية، ثم يتم تغطية العجين ووضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

يتم تشكيل العجينة على شكل كرات دائرية وضعها في الصينية و غمس قطعة من المكسرات او لوز في منطقة الوسط، وذلك بعد دهنها بمقدار بسيط من السمنة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق.

يتم إخراج الصينية وترك الغريبة تبرد وبهذا الشكل تكون جاهزة للتقديم، يمكن وضعها في طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

يمكن تناول هذا النوع من الحلويات مع الشاي أو القهوة.

مقادير الغريبةطريقة تحضير الغريبةملحوظة هامة

يجب عدم تناول هذه الحلويات على الريق أو في الصباح حتى لا تؤدي إلى الألم في البطن وخاصةً بعد فترة الخروج من شهر رمضان المبارك.