طريقة عمل الكوكيز الساده و الشكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكوكيز هو نوع من أنواع البسكوت وتشكل على هيئة أقراص دائرية التي يعشقها الأطفال ولا يملون من تناولها ويقبلوا على شرؤها من المحلات أو المخابز بشكل جنوني ويطلق عليها البعض أسم كوكي أو رقائق الشوكولاتة ومن الممكن أن تعده ربة المنزل في أعياد الميلاد أو المناسبات الخاصة ولا يستغرق من الوقت الكثير من الوقت ويتميز تحضيره بعدة نكهات مختلفة منها الشوفان، الشوكولاتة الغامقة، السادة، البراونيز، الشوكولاتة البيضاء، الجوز، البندق.

طريقة عمل الكوكيز

من الممكن إعداده أيضاً بدون بيض والفرق بينه وبين البسكوت السادة العادي الحشوة الداخلية وهو لا يستغرق وقت كبير في التحضير أو التنفيذ. الكبار والأطفال يفضلون تناولة كوجبة أفطار خفيفة بجانب الشاي أو النسكافيه أو الحليب وأليكم في السطور التالية طريقة التحضير

كوبان ونصف دقيق.

كوبان شوكليت شيبس.

كوب سكر بودر.

كوب ونصف زبده.

ثلاث بيضات.

ذرة ملح.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ملعقتان صغيرة فانيليا سائلة.

المكونات

نحضر بوله عميقة ثم نضيف الزبدة والسكر ونخفقهم جميعا إلي أن يصبح لونها كريمي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح إلي الزبدة والسكر ويقلب جيدا.

يضاف الشوكليت شيبس اليهم مع التقليب الجيد.

نضع ورق زبده في صنية مناسبة ونرص الكوكيز بأحجام متساوية على أشكال أقراص بالمعلقة.

ندخلها الفرن لمدة ربع ساعه.

وترص في سيرفس تقديم أو علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضيرطريقة عمل الكوكيز بالشكولاتة

المكونات

كوبان ونصف دقيق.

كوب كاكاو خام.

كوبان شوكليت شيبس.

كوب سكر بودر.

كوب ونصف زبده.

ثلاث بيضات.

ذرة ملح.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ملعقتان صغيرة فانيليا سائلة.

نحضر بوله عميقة ثم نضيف الزبدة والسكر ونخفقهم جميعا إلي أن يصبح لونها كريمي.

ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح إلي الزبدة والسكر ويقلب جيدا.

يضاف الشوكليت شيبس اليهم مع التقليب الجيد.

نضع ورق زبده في صنية مناسبة ونرص الكوكيز بأحجام متساوية على أشكال أقراص بالمعلقة.

ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نخرجها لتبرد، وبعد ذلك ترص في طبق التقديم أو علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير