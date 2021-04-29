طريقة عمل الكبسة اللذيذة بطعم رائع ومميز

طريقة عمل الكبسة هي أكلة شعبية أساسية لدوله السعودية والخليج العربي التي يعشقها الجميع وتشتهر في المواسم والمناسبات والعزائم، وتتفنن ربات البيوت في طريقه أعدادها بالطعم الأصلي والتي تحتوي على كثير من البهارات المتنوعة التي تميز طعمها وتطهي بلحم الضأن أو الماعز، ولها طريقة أخرى في التحضير بالدجاج بدلاً من اللحم للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ومن الممكن أيضاً تحضيرها في عيد الأضحى وتحتوي على فوائد وعناصر كثيرة، الكبسة لها أسماء عديده منها المكبوس، المندي، سليق، برياني، مضغوط، المدفون ويقدم بجانبها سلطة الدقوس الحارة الشهية.

تحتوي الكبسة على كمية هائلة من البروتين، وتحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة التي تعزز الجسم وتقوي المناعة وله، ألوان أخرى غير الأصفر مثل الأحمر، البني، الأبيض.

ثلاث أكواب أرز بسمتي طويل الحبة.

كيلو لحمة ضاني.

ست أكواب مرقة لحم.

ثلاث حبات ليمون ( لومي أصفر _ أسود )

عود قرفة.

زيت.

بصلتان مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم.

ثلاث حبات قرنفل.

ربع ملعقة صغيره جوزة الطيب مبشورة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

مكعب مرقة لحم.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كبسرة مطحونه ( يابسة ).

ورق لوري.

كوب زبيب فاتح.

كوب لوز ( أختاري ).

كوب سوداني محمص ( أختياري ).

كوب شبت مفروم.

كوب بقدونس مفروم.

نصف كيلو طماطم.

حبة فلفل رومي.

حبة فلفل أخضر حار,

حبه فلفل أحمر حار.

المكونات

طريقه تحضير مرق اللحمة الضاني

نغسل اللحم جيدا بالخل والماء.

نضع وعاء عميق به ماء على نار متوسطة.

نضع اللحم ثم ورق اللوري، الحبهان، مكعب مرقم، فلفل أسود.

ونتركها على النار حتي النضج وترفع.

طريقة تحضير سلطة الدقوس

نغسل الطماطم جيدا وتقطعها أربع أجزاء.

نحضر الكبة أو الخلاط نضع الطماطم، ثم الفلفل الحار، الرومي، الثوم، البصل,

نفرمهم جميعا ونصبهم في بولات التقديم.

طريقة تحضير الكبسة