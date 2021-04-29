وصفة الخل لإزالة شعر العانة من الجذور الشعر سوف يسقط ولن يعود أبدا

وصفة الخل لإزالة شعر العانة، هل تعلمين أنه بإمكانك إزالة الشعر من كامل الجسم في عدة دقائق وبدون الشعور بأي ألم، وذلك باستخدام مادة طبيعية متوفرة في كل منزل طوال الوقت، وهذه المادة هي الخل، حيث أثبت الخل فاعليته الكبيرة في العمل علي حرق بصيلات الشعر وتأخر نموها، ولاستخدامه نحتاج إلى كوب صغير منه وماكينة إزالة الشعر النسائية وربع كوب من زيت الزيتون، ولإزالة الشعر الزائد نقوم بالاستحمام ونقوم بترك البشرة تحت الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وبعد ذلك يتم غمس الماكينة في الخل.

وصفة الخل لإزالة شعر العانة في دقائق

ثم القيام بإزالة الشعر، ثم يتم توزيع زيت الزيتون على كل المناطق التي تم إزالة الشعر منها، وبعد مرور ثلث ساعة، يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، ومع المداومة على استخدام هذه الطريقة نلاحظ تأخر في ظهور الشعر مرة أخرى، وينصح قبل استخدام هذه الطريقة بتقشير المناطق المراد إزالة الشعر منها بأي مقشر طبيعي، وهذا لأن التقشير يساعد على إخراج الشعر الموجود تحت الجلد.

طريقة لإزالة الشعر نهائيا

الطريقة السابقة يمكن اعتمادها في إزالة شعر الجسم كله ماعدا المناطق الحساسة، لكن لاستخدام الخل لإزالة الشعر من هذه المناطق، يتم في البداية غسل المنطقة بالماء جيداً، وبعدها يتم وضع جل ذا رغوة كبيرة على الجلد ثم يتم إزالة الشعر باستخدام الشفرات النسائية المخصصة لمنطقة البكيني، وبعد الانتهاء يتم غسل الجلد بالماء الفاتر ثم الماء البارد لإغلاق المسامات، وبعدها يتم تجفيف المنطقة برفق، ثم يتم مسحها بقطنة مبللة بخليط مكون من كميات متساوية من الخل والجلسرين.

إزالة الشعر من الجذور

ويترك الخليط على البشرة لمدة خمس دقائق، وبعدها يتم تمرير قطعة ثلج من ماء الورد ثم نترك المنطقة حتى تجف تمامً قبل ارتداء الملابس عليها، ومع تكرار استخدام هذه الطريقة نلاحظ ظهور الشعر على فترات متباعدة وبكميات أقل من السابق وهذا لتأثير الخل الفعال على بصيلات الشعر، وللعلم فإن هذه الطريقة على الرغم من أنها ذات فاعلية كبيرة إلا أنها قد تكون غير مناسبة لبعض أنواع البشرة الحساسة والتي قد يصيبها التهيج والالتهابات عند استخدام الخل عليها، لذلك يجب التنبه على ضرورة تجربة الخل على جزء بسيط من الجلد قبل استخدامه بشكل كامل على بقية الجلد.