سرطان البروستات كل مايجب معرفته عن أعراض ومشاكل البروستات والوقاية منه

سرطان البروستات Prostate cancer هي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز في حوض الرجل يقع بجوار المثانة ويمكن فحصه عن طريق إجراء فحص رقمي للمستقيم، Prostate cancer هو نوع من السرطان يتطور في غدة البروستاتا إنه السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان للرجال في الولايات المتحدة، سيتم تشخيص حوالي 1 من كل 9 رجال Prostate cancer في حياتهم وفي هذا العام سيتم تشخيص ما يقرب من 250.000 رجل بـ Prostate cancer، ويذكر انه تم الإعلان من قبل الفنان فايزعن إصابة صديقه مخرج المسلسلات والمعروف بإسم عبدالخالق الغانم بالمرض الخطير سرطان البروستات، مؤكدًا أنه في حالة حرجة.

أعراض سرطان البروستات

لا يسبب Prostate cancer عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب (مجرى البول) ويمكن أن تشمل أعراض السرطان المتعلق باالبروستات ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل

بحاجة إلى التسرع إلى المرحاض

صعوبة في البدء في التبول (تردد).

إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

تدفق ضعيف للبول

الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل

دم في البول أو دم في السائل المنوي

يمكن أن تسبب حالات غير سرطانية أخرى في البروستات، مثل تضخم البروستات الحميد أو تضخم البروستات، أعراضًا مشابهة أو قد يكون سبب أحد الأعراض حالة طبية مختلفة لا تتعلق أيضًا بالسرطان ويمكن أن تحدث الأعراض البولية أيضًا بسبب التهاب المثانة أو حالات أخرى إذا انتشر السرطان خارج غدة البروستاتا، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

ألم في الظهر أو الوركين أو الفخذين أو الكتفين أو عظام أخرى

تورم أو تراكم السوائل في الساقين أو القدمين

فقدان الوزن غير المبرر

إعياء

تغير في عادات الأمعاء

كيف تعرف أنك مصاب بـــ Prostate cancer؟

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بسرطان البروستات دون زيارة الطبيب، لأن معظم الرجال المصابين بــ Prostate cancer في وقت مبكر لا يعانون من أي أعراض وإذا كانت لديك أعراض فيمكن أن تكون ناجمة عن أشياء أخرى ولا يمكنك التحقق بنفسك من سرطان البروستات منظمة الصحة العالمية توصي بأنه يجب التحدث إلى طبيبك إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا (أو أكثر من 45 عامًا إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالمرض، حتى لو لم يكن لديك أي أعراض هذه كلها أشياء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة Prostate cancer يمكن لطبيبك العام إعطاء المزيد من المعلومات أو الاختبارات إذا لزم الأمر لمعرفة أذا كنت مصاب بسرطان البروستات.