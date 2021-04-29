أعراض سرطان البروستات و طرق الوقاية منه وكافة تفاصيله العلمية

سرطان البروستات هو عبارة عن غدة صغيرة جدا تصيب البروستات تحديدا وتتخذ شكل الجوز عند الرجال وهي المسؤولة عن إنتاج السائل المنوي وهو المغذي الرئيسي للحيوانات المنوية لدى الرجال ينتشر سرطان البروستاتا بين الرجال وهو أحد أكثر السرطانات التي قد يتعرض إليها الذكور، في المعتاد ينمو هذا السرطان ببطء ويصيب غدة البروستاتا كبداية في معظم حالاته لا يشكل خطرا كبيرا ولا يحدث أضرار جسيمة حيث أن بعض أنوا ع من سرطانات البروستات يتم نموها ببطء شديد ولا تحتاج إلى علاج ولكن هذا لا يمنع وجود أنواع أخرى منها شديدة الخطورة.

أعراض سرطان البروستات وطرق الوقاية هكذا في حالة اكتشاف البروستات في وقت مبكر من ألإصابة وانه مازال في حدود غدة البروستاتا فقط في هذه الحالة يسهل علاجه بشكل أفضل من الحالات المتأخرة في اكتشافها ونموها بشكل أكبر.

كما أنه أجريت دراسة تفيد بأنه من بين كل ستة رجالة يكون رجل واحد عرضة للإصابة وبالطبع عند اكتشاف المرض في وقت مبكر من الإصابة به يكون فرص العلاج افضل وأسهل من اكتشاف الإصابة بالمرض في وقت متأخر كما هو معروف مع جميع كافة الأمراض الاخرى ولكن هذه المرض له أعراض محددة سنتعرف عليها وهذا ما وضعته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أعراض سرطان البروستات العلمية

أعراض سرطان البروستات وطرق الوقاية في حالة الإصابة بمرض سرطان البروستات قد لا ينتج عنه أعراض مبكرة أو ظهور علامات في المراحل الأولي من الإصابة ، ولكن من أكثر العلامات ظهورا وتطورا قد تنتج عن سرطان البروستات مثل:

ضعف قوة الدفع في مجري البول

ظهور بعض قطرات الدم في السائل المنوي

عدم الشعور بالراحة أثناء التبول

الم في منطقة الحوض

ضعف في الانتصاب

بعض آلام العظام

ومن الأعراض الاخرى التي ذكرتها الصحيفة البريطانية والتي من الممكن التعرض لها ولخطر الإصابة بها كل رجل وفي حالة إصابة أحدهم بمرض البروستاتا معظم الأعراض الشائعة التي قد يشعر بها هي ألم في أماكن متفرقة وغير متوقعه ، والشعور بألم في الوركين أو الجزء العلوي من القدم وكذلك العمود الفقري للظهر وفي حالة ظهور بعض الأعراض التي ذكرناها يفضل التوجه ألي طبيب للاطمئنان وعدم التأخر في علاج الحالة في حالة الإصابة بها.

طرق الوقاية

هذه افضل طرق الوقاية من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا: