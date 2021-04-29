طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم بطعم رائع في المنزل وبأقل تكلفة

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تعد الكنافة النابلسية على الفحم من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى الجبن و الكنافة وبعض المكونات الآخرى، ايضاً سوف نقدمها بطريقة مختلفة وجديدة وغير التى يتم عملها في المعتاد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم في المنزل.مكونات عمل الكنافة النابلسية على الفحم
تحتوي الكنافة النابلسية على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من الكنافة الشعر.
- فستق حلبي مطحون.
- جبنة نابلسية.
- نصف كوب من السمن.
- ٢ كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- نصف حبة من الليمون.
- نحضر إناء ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر وكوب من الماء ونذوبة جيداً ثم نترك ليغلي بعد ذلك ناصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد قليلاً.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة وجديدة لعمل الكنافة النابلسية على الفحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بفرد طبقة من الكنافة في الصينية ونضيف لها الجبنة النابلسية ثم نضيف طبقة آخرى من الكنافة ونضغطها جيداً.
- بعد ذلك نقوم نرش السمن جيداً على الصينية.
- ثم نقوم بوضع صينية الكنافة على الشواية التى بها الفحم المشتعل ونقلبها بشكل مستمر حتى لا تحترق.
- وعندما تأخذ اللون الذهبي ننزلها من على النار.
- بعد ذلك نقوم برفعها ونسقيها بالشربات ونرش عليها الفستق ونخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهكذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كنافة لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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تعد الكنافة النابلسية على الفحم من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى الجبن و الكنافة وبعض المكونات الآخرى، ايضاً سوف نقدمها بطريقة مختلفة وجديدة وغير التى يتم عملها في المعتاد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم في المنزل.مكونات عمل الكنافة النابلسية على الفحم
تحتوي الكنافة النابلسية على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من الكنافة الشعر.
- فستق حلبي مطحون.
- جبنة نابلسية.
- نصف كوب من السمن.
- ٢ كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- نصف حبة من الليمون.
- نحضر إناء ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر وكوب من الماء ونذوبة جيداً ثم نترك ليغلي بعد ذلك ناصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد قليلاً.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة وجديدة لعمل الكنافة النابلسية على الفحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بفرد طبقة من الكنافة في الصينية ونضيف لها الجبنة النابلسية ثم نضيف طبقة آخرى من الكنافة ونضغطها جيداً.
- بعد ذلك نقوم نرش السمن جيداً على الصينية.
- ثم نقوم بوضع صينية الكنافة على الشواية التى بها الفحم المشتعل ونقلبها بشكل مستمر حتى لا تحترق.
- وعندما تأخذ اللون الذهبي ننزلها من على النار.
- بعد ذلك نقوم برفعها ونسقيها بالشربات ونرش عليها الفستق ونخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهكذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كنافة لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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