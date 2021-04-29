طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم بطعم رائع في المنزل وبأقل تكلفة

تعد الكنافة النابلسية على الفحم من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى الجبن و الكنافة وبعض المكونات الآخرى، ايضاً سوف نقدمها بطريقة مختلفة وجديدة وغير التى يتم عملها في المعتاد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم في المنزل.

مكونات عمل الكنافة النابلسية على الفحم

تحتوي الكنافة النابلسية على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من الكنافة الشعر.

فستق حلبي مطحون.

جبنة نابلسية.

نصف كوب من السمن.

٢ كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف حبة من الليمون.

نحضر إناء ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر وكوب من الماء ونذوبة جيداً ثم نترك ليغلي بعد ذلك ناصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد قليلاً.

طريقة التحضير

طريقة عمل الشربات

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة وجديدة لعمل الكنافة النابلسية على الفحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-