حضري بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقايق بدون عجن وبدون فرن

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خطوات تحضير بيتزا الطاسة، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير البيتزا بأكثر من حشو تبعاً لرغبتكم، فالآن إذا كنتم ترغبون في تحضير بيتزا الطاسة في منزلكم سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة في المنزل.مقادير بيتزا الطاسة:
- كأسان من الدقيق.
- ملعقة كبير من الخميرة.
- ملعقة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.
- نصف رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كأس ونصف من المياه الساخن.
- ثمانية ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- بودرة الثوم.
- بودرة بصل.
- سوسيس.
- قلفل ألوان.
- جبنة موتزاريلا.
- صلصة بيتزا.
- بسطرمة.
- فلفل ألوان.
- زيتون حلقات.
- صلصلة بيتزا.
- مشكل جبن.
- القيام بخلط كلاً من الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة وزيت الزيتون والمياه مع بعضهم البعض.
- القيام بتقليب الخليط لحين أن يتم الحصول على عجينة سائلة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح وتختمر بشكل نهائي.
- يتم إضافة بودرة الثوم مع البصل والفلفل الأسود تبعاً للرغبة.
- يتم وضع العجينة على مقلاة مدهونة بالزيت.
- يتم وضع على وجه الخليط كلاً من صلصة البيتزا والجبنة المبشورة مع الفلفل الألوان وشرائح الهوت دوج أو السوسيس.
- يتم إضافة البسطرمة أو الكبدة للحشو أو مشكل الجبن.
- يمكن أن يتم عمل البيتزا بالجبنة الموتزاريلا المبشورة بدلاً من العجينة.
- يتم تركها لحين على النار لحين أن تنضج وبعد ذلك يتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
- كأس من المياه الدافئ.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- كيس خميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- يتم وضع الخميرة الفورية في إناء ومعها المياه الدافئ والسكر ويتم إذابتهم جيداً.
- يتم خلط كلاً من الدقيق مع الملح ويتم وضعهم في إناء حجمه كبير وبعد ذلك يتم إضافة الزيت.
- يتم الاستمرار في العجن ويتم بعد ذلك إضافة كمية من المياه.
- يتم وضع العجين في إناء حجمه كبير ويتم تغليفه جيداً وبعد ذلك يتم تركه لمدة ساعة لخين أن يختمر.
- يتم إحضار صينية البيتزا ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة وفردها.
- وبعد ذلك يتم فرد الصلصة ويتم وضع الحشوات المحببة لديكم مثل السجق أو البسطرمة أو الهوت دوج.
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خطوات تحضير بيتزا الطاسة، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير البيتزا بأكثر من حشو تبعاً لرغبتكم، فالآن إذا كنتم ترغبون في تحضير بيتزا الطاسة في منزلكم سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة في المنزل.مقادير بيتزا الطاسة:
- كأسان من الدقيق.
- ملعقة كبير من الخميرة.
- ملعقة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.
- نصف رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كأس ونصف من المياه الساخن.
- ثمانية ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- بودرة الثوم.
- بودرة بصل.
- سوسيس.
- قلفل ألوان.
- جبنة موتزاريلا.
- صلصة بيتزا.
- بسطرمة.
- فلفل ألوان.
- زيتون حلقات.
- صلصلة بيتزا.
- مشكل جبن.
- القيام بخلط كلاً من الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة وزيت الزيتون والمياه مع بعضهم البعض.
- القيام بتقليب الخليط لحين أن يتم الحصول على عجينة سائلة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح وتختمر بشكل نهائي.
- يتم إضافة بودرة الثوم مع البصل والفلفل الأسود تبعاً للرغبة.
- يتم وضع العجينة على مقلاة مدهونة بالزيت.
- يتم وضع على وجه الخليط كلاً من صلصة البيتزا والجبنة المبشورة مع الفلفل الألوان وشرائح الهوت دوج أو السوسيس.
- يتم إضافة البسطرمة أو الكبدة للحشو أو مشكل الجبن.
- يمكن أن يتم عمل البيتزا بالجبنة الموتزاريلا المبشورة بدلاً من العجينة.
- يتم تركها لحين على النار لحين أن تنضج وبعد ذلك يتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
- كأس من المياه الدافئ.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- كيس خميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- يتم وضع الخميرة الفورية في إناء ومعها المياه الدافئ والسكر ويتم إذابتهم جيداً.
- يتم خلط كلاً من الدقيق مع الملح ويتم وضعهم في إناء حجمه كبير وبعد ذلك يتم إضافة الزيت.
- يتم الاستمرار في العجن ويتم بعد ذلك إضافة كمية من المياه.
- يتم وضع العجين في إناء حجمه كبير ويتم تغليفه جيداً وبعد ذلك يتم تركه لمدة ساعة لخين أن يختمر.
- يتم إحضار صينية البيتزا ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة وفردها.
- وبعد ذلك يتم فرد الصلصة ويتم وضع الحشوات المحببة لديكم مثل السجق أو البسطرمة أو الهوت دوج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقايق بدون عجن وبدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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