طريقة عمل الكنافة بالمكسرات بالمنزل أحسن من المحلات

الكنافة بالمكسرات ، من أشهى الحلويات الشرقية وتعشقها الشعوب العربية، وخاصة في مصر وسوريا وفلسطين والسعودية، ودول الخليج العربي دون استثناء، ودول المغرب العربي، وتتميز بمذاقها الشهي وطعمها الرائع، وهى من الحلويات سريعة التحضير، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها في المنزل بكل سهولة دون أي مجهود، وتوفر على نفسها أموال طائلة يتم صرفها على شراء الحلويات من الخارج، وعمل الحلويات في المنزل يضمن لها أن تكون جميع مكوناتها طازجة وليست منتهية الصلاحية، كذلك سوف تضمن نظافتها وعدم تلوثها بأي مواد ضارة بالصحة العامة، وتوجد طرق كثيرة لعملها مثل الكنافة المبرومة، والكنافة الأصابع، وكلها أنواع لذيذة الطعم وشهية وسهلة التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة بالمكسرات في المنزل بأقل التكاليف.

مكونات الكنافة بالمكسرات

يحتوي هذا النوع من الحلويات على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهى كالتالي:-

كيلو واحد كنافة.

كوب واحد من السمنة المذابة.

2 كوب من المكسرات، المحمصة، والمقطعة قطع متوسطة، (لوز، وبندق، وعين جمل، وأي مكسرات أخرى نفضلها).

ربع كوب من السكر الأبيض.

1 ملعقة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من المكسرات المطحونة.

مكونات الشربات

يحتوي الشربات على المكونات التالية:-

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير ليمونة واحدة كبيرة.

طريقة تحضير الكنافة بالمكسرات

سوف نتعرف على أسهل طرق عمل الكنافة المكسرات بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط المكسرات المقطعة، مع القرفة والسكر. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن الذائب، ونتركها جانباً، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية. نقوم بإحضار شرائح الكنافة، ثم نقوم بدهنها من خلال فرشاة بالسمن جيدًا، ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة حتى تفرش الصينية بالكامل. نضع المكسرات التي تم خلطها بالسكر والقرفة في منتصف الصينية، ثم نقوم بوضع طبقة ثانية من شرائح الكنافة المدهونة بالسمن، حتى تغطي المكسرات بشكل كامل. نقوم بوضعها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بوضعها تحت الشواية مدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن، ونصب عليها القطر وهى ساخنة حتى تتشرب الشربات جيدًا. نضعها في طبق التقديم، ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير شربات الكنافة بالمكسرات

طريقة تحضير شربات الحلويات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-