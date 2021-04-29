أقوي وصفة مذهلة لفرد الشعر عن طريق كريم البانثينول بروتين طبيعي

يعتبر كريم بانثينول من أكثر المرطبات العلاجية والذي يشترك ما بين منتجات العناية الطبية والتجميلية والأكثر إستهلاكاً من ناحية المبيعات في الصيدليات والأماكن الخاصه بمستحضرات التجميل ولكن أنتشر مؤخراً على المواقع الخاصه بالفتيات على السوشيال ميديا ظواهر غريبة عن قدرة كريم البانثينول على فرد الشعر كبروتين طبيعي يساعد جزور الشعر أولاً ثم التخلص من تجاعيد الشعر حيث أثبت كريم البانثينول مؤخراً أنه أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل الشعر وذلك بسبب إحتواء كريم البانثينول على الكولاجين الذي يحتاجه الشعر والعديد من الفيتامينات التي تقوم بتحفيز الشعر مرة أخري حتى يعود حيوي وصحي وللتعرف على وصفة البانثينول لفرد الشعر يمكنك متابعة هذا المقال. وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر المكونات: ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقتين من زيت الزيتون ويمكن استبداله بالزيت الخاص بك بحيث يكون ملمس الزيت خفيف على الشعر.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير: قبل وضع الوصفة على الشعر يجب التخلص من جميع الزيوت والكريمات في الشعر بحيث يكون الشعر جافاً، غسل الشعر بالشامبو الخاص بك بحيث يكون الشامبو طبي علاجي ثم تجفيف الشعر جيداً. تحضير إناء لوضع المكونات به ثم وضع الزيت أولاً وتخفيف الزيت بماء الورد عن تقريبا التقليب بملعقة ثم وضع كريم البانثينول مع إستمرار التقليب حتى يذوب الكريم ويصبح سائلاً. وضع الوصفة على الشعر بعناية من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على وصول الخليط إلي فروة الشعر ثم وضع غطاء حراري على الشعر لمدة ساعتين على الأقل بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم وتصفيف الشعر ونلاحظ أن الشعر أصبح أقل ظهور للتجاعيد ومفرود بشكل صحي بدلاً من البروتين الذي يؤدي إلي نتائج سلبية في النهاية، ويمكنك تكرار تلك الوصفة مره إلي مرتين شهرياً. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر كريم بانثينول من أكثر المرطبات العلاجية والذي يشترك ما بين منتجات العناية الطبية والتجميلية والأكثر إستهلاكاً من ناحية المبيعات في الصيدليات والأماكن الخاصه بمستحضرات التجميل ولكن أنتشر مؤخراً على المواقع الخاصه بالفتيات على السوشيال ميديا ظواهر غريبة عن قدرة كريم البانثينول على فرد الشعر كبروتين طبيعي يساعد جزور الشعر أولاً ثم التخلص من تجاعيد الشعر حيث أثبت كريم البانثينول مؤخراً أنه أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل الشعر وذلك بسبب إحتواء كريم البانثينول على الكولاجين الذي يحتاجه الشعر والعديد من الفيتامينات التي تقوم بتحفيز الشعر مرة أخري حتى يعود حيوي وصحي وللتعرف على وصفة البانثينول لفرد الشعر يمكنك متابعة هذا المقال. وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر المكونات: ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقتين من زيت الزيتون ويمكن استبداله بالزيت الخاص بك بحيث يكون ملمس الزيت خفيف على الشعر.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير: قبل وضع الوصفة على الشعر يجب التخلص من جميع الزيوت والكريمات في الشعر بحيث يكون الشعر جافاً، غسل الشعر بالشامبو الخاص بك بحيث يكون الشامبو طبي علاجي ثم تجفيف الشعر جيداً. تحضير إناء لوضع المكونات به ثم وضع الزيت أولاً وتخفيف الزيت بماء الورد عن تقريبا التقليب بملعقة ثم وضع كريم البانثينول مع إستمرار التقليب حتى يذوب الكريم ويصبح سائلاً. وضع الوصفة على الشعر بعناية من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على وصول الخليط إلي فروة الشعر ثم وضع غطاء حراري على الشعر لمدة ساعتين على الأقل بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم وتصفيف الشعر ونلاحظ أن الشعر أصبح أقل ظهور للتجاعيد ومفرود بشكل صحي بدلاً من البروتين الذي يؤدي إلي نتائج سلبية في النهاية، ويمكنك تكرار تلك الوصفة مره إلي مرتين شهرياً. طريقة التحضير:

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