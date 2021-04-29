سر بيتي فور العيد مثل الجاهز وأوفر بكثير المقرمش بالقمع دون احتياج لماكينة، يعتبر البيتي فور من أسهل وأبسط حلويات ومخبوزات العيد ويحبه الكبار والصغار جدا لما له من طعم لذيذ شهي كما أنه يعد بسرعة وسهولة فلا يحتاج البيتي فور إلى تخمير أو مكونات كثيرة معقدة ولكن مقاديره بسيطة ونتيجة صنع بيتي فور سواء بالقمع أو بالماكينة مضبوطة جدا وموفرة أيضا من شراءه من الخارج أو يكون جاهز، ويمكن صنعه بيتي فور سادة أبيض أو بالشوكولاته وتزيينه بالمربى أو صوص شوكولاته أو بشوكولاته ملونة فكما تحبي يمكنك صنع بيتي فور وتزيينه ويقدم لأسرتك. سر بيتي فور العيد مثل الجاهز نحتاج ما بين إثنين كوب ونصف كوب من دقيق إلى 3 أكواب دقيق. كمية دقيق تكون على حسب العجن. كوب من زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من سكر البودرة. ذرة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل بيتي فور العيد زي الجاهز بالقمع في وعاء مضرب كهربائي يخفق كل من زبدة مع سكر حتى حصول على قوام كريمي بلون فاتح أبيض ويذوب سكر تماما مع الزبدة.

ثم يضاف عليها البيضة والفانيليا وتمزج كل مكونات مع بعضها تماما حتى تختلط وتترك جانبا لتحضير مكونات جافة.

ثم ينخل الدقيق في وعاء مع بيكنج بودر والملح ويضاف تلك مكونات بعد نخلها تدريجيا لمزيج زبدة والسكر ولكن تدريجيا مع تقليب والاستمرار في عجن حتى يكون لديك عجينة سهلة تشكيل.

توضع عجينة في قمع وتشكل بما ترغبين فيه سواء وردات صغيرة أو قلوب ولكن تكون صغيرة الحجم، وترص قطع بيتي فور في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم تدخل الفرن على حرارة متوسطة ويكون مسخن مسبقا لمدة ما بين 10 إلى 12 دقيقة حتى يتغير لون بيتي فور إلى لون أشقر.

وعندما يتم عمل بيتي فور بالشوكولاته يتم تبديل ملعقتين من دقيق إلى ملعقتين من الكاكاو وتعجن وتشكل وتدخل فرن ساخن حتى تنضج.

ثم بعد ذلك يتم ترك البيتي فور حتى يبرد مع عدم نزعه من صينية وهو ساخن حتى لا يفرول ثم بعد أن يبرد ترص في علبة محكمة الغلق. سر بيتي فور العيد مثل الجاهزخطوات عمل بيتي فور العيد زي الجاهز بالقمع الوسوم

سر بيتي فور العيد مثل الجاهز وأوفر بكثير المقرمش بالقمع دون احتياج لماكينة، يعتبر البيتي فور من أسهل وأبسط حلويات ومخبوزات العيد ويحبه الكبار والصغار جدا لما له من طعم لذيذ شهي كما أنه يعد بسرعة وسهولة فلا يحتاج البيتي فور إلى تخمير أو مكونات كثيرة معقدة ولكن مقاديره بسيطة ونتيجة صنع بيتي فور سواء بالقمع أو بالماكينة مضبوطة جدا وموفرة أيضا من شراءه من الخارج أو يكون جاهز، ويمكن صنعه بيتي فور سادة أبيض أو بالشوكولاته وتزيينه بالمربى أو صوص شوكولاته أو بشوكولاته ملونة فكما تحبي يمكنك صنع بيتي فور وتزيينه ويقدم لأسرتك. سر بيتي فور العيد مثل الجاهز نحتاج ما بين إثنين كوب ونصف كوب من دقيق إلى 3 أكواب دقيق. كمية دقيق تكون على حسب العجن. كوب من زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من سكر البودرة. ذرة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل بيتي فور العيد زي الجاهز بالقمع في وعاء مضرب كهربائي يخفق كل من زبدة مع سكر حتى حصول على قوام كريمي بلون فاتح أبيض ويذوب سكر تماما مع الزبدة.

ثم يضاف عليها البيضة والفانيليا وتمزج كل مكونات مع بعضها تماما حتى تختلط وتترك جانبا لتحضير مكونات جافة.

ثم ينخل الدقيق في وعاء مع بيكنج بودر والملح ويضاف تلك مكونات بعد نخلها تدريجيا لمزيج زبدة والسكر ولكن تدريجيا مع تقليب والاستمرار في عجن حتى يكون لديك عجينة سهلة تشكيل.

توضع عجينة في قمع وتشكل بما ترغبين فيه سواء وردات صغيرة أو قلوب ولكن تكون صغيرة الحجم، وترص قطع بيتي فور في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم تدخل الفرن على حرارة متوسطة ويكون مسخن مسبقا لمدة ما بين 10 إلى 12 دقيقة حتى يتغير لون بيتي فور إلى لون أشقر.

وعندما يتم عمل بيتي فور بالشوكولاته يتم تبديل ملعقتين من دقيق إلى ملعقتين من الكاكاو وتعجن وتشكل وتدخل فرن ساخن حتى تنضج.

ثم بعد ذلك يتم ترك البيتي فور حتى يبرد مع عدم نزعه من صينية وهو ساخن حتى لا يفرول ثم بعد أن يبرد ترص في علبة محكمة الغلق. سر بيتي فور العيد مثل الجاهزخطوات عمل بيتي فور العيد زي الجاهز بالقمع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بيتي فور العيد مثل الجاهز وأوفر بكثير المقرمش بالقمع دون احتياج لماكينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.