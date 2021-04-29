طريقة عمل كريم الليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة 10 درجات

كريم الليمون ، يعتبر الليمون من أهم الفواكه الحمضية التي تحتوي على العديد من الفوائد الرهيبة للبشرة والجلد، حيث تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي والتي تتميز بقدرتها العالية في تقشير البشرة وإزالة خلايا الوجه الميتة، ويعمل على إزالة البثور والرؤوس السوداء، والكريم يحتوي على مكونات طبيعية ليس لها أي أضرار على البشرة، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر بها، وينصح الكثير من خبراء التجميل في العالم باستخدام المكونات الطبيعية في علاج مشاكل البشرة، بسبب فاعليتها الكبيرة وتوفرها بكثرة في الأسواق والبيوت، ولا تحتاج منا أي جهد أو وقت، وتوفر لنا الكثير من الأموال التي نقوم بصرفها على مستحضرات التجميل الكيميائية، والتي تؤثر على البشرة ولوجه على المدى البعيد، ويوجد الكثير من أنواع الكريمات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على علاج البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها مثل كريم الكركم والحلبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بأسهل الخطوات وأقل التكاليف.

مكونات كريم الليمون والنشا

يحتوي على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

3 حبات من الليمون المسلوق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

فنجان من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا في المنزل بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-

نحضر الكبة، ونضع فيها الليمون المسلوق والنشا، ونخلطهم جيدًا. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضعه على نار هادئة، ونضيف له فنجان من المياه، ونستمر في التقلب حتى يصبح الخليط كريمي. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف له جل الصبار، وزيت جوز الهند، ونمزجهم جيداً مع بعض. نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ونضعها في الثلاجة مدة نصف ساعة حتى يتماسك. نقوم بوضع الكريم على البشرة صباحاً ومساءًا، حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد.

فوائد كريم الليمون والنشا.

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يجدد خلايا البشرة الميتة، ويعيد حيويتها ونضارتها.

يعطي الجلد المرونة، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة، ويزيل حب الشباب.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على شد التجاعيد، وإخفاء عيوب البشرة.

يقضي على الرؤوس السوداء ويغلق مسام الوجه التي تتراكم بها الدهون.

يساعد على تقشير الوجه، والتخلص من بقايا الجلد الميت حول الأنف والشفاه.

يعطي للوجه مظهر جمالي، ويساعد على تفتيحه بشكل أفضل.

يقوم بتطهير البشرة من الأوساخ والفطريات والبكتيريا.

مكونات كريم الليمون والزبادي

تحتوي هذه الوصفة على المكونات التالية:-

نصف ليمونة معصورة.

نصف علبة زبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والزبادي من خلال الخطوات السهلة والبسيطة التالية:-