ما هي أعراض سرطان البروستات وطرق العلاج في المرحلة المبكرة والمتأخرة

ما هي أعراض سرطان البروستات، ذلك السؤال الذي ما زال يتكرر بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أصابة المخرج عبد الخالق الغانم بمرض سرطان البروستات، بالطبع يصيب هذا المرض الرجال فقط وبالتحديد ذو الأعمار التي تزيد فوق أربعين عاماً، غدة البروستاتا هي الغدة المسئولة عن إنتاج السائل المنوي الذي يقوم بنقل وتغذية الحيوانات المنوية.

ننشر لكم في هذا المقال أعراض سرطان البروستاتا وطرق العلاج والوقاية منه أيضاً في حالة التعرض للإصابة به، جميع الأمراض إذا تم أكتشافها في البداية يسهل علاجها عن الحالات التي يتم أكتشافها في حالة متأخرة، أي رجل معرض للإصابة بهذا المرض الذي يسبب أنتشار الألم في مناطق يصعب التوقع أنها بسبب سرطان البروستات.

في بداية سرطان البروستاتا لا تظهر أي أعراض شديدة تستدعي الملاحظة، فبعض الحالات لا يتم فيها التشخيص إلا بعد أنتشار الورم السرطاني حتى يصل خارج الغدة، لكن بالطبع في بعض الحالات الواضحة يتم فيها التشخيص المبكر وفق تحديد أعراض سرطان البروستات وهي:

صعوبة في التبول بشكل مستمر. ظهور دم في البول في بعض الأحيان. خروج دم مع السائل المنوي. تورم القدمين والساقين بشكل ملحوظ. ألم في منطقة الحوض. ألم في العمود الفقري.

بالطبع تختلف تلك الأعراض من حالة إلى أخرى وفق مرحلة أكتشاف المرض سواء في مرحلة مبكرة أو مرحلة متأخرة، مما يشير إلى سرعة التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأي مشكلة في منطقة الحوض للاطمئنان قبل الإصابة بسرطان البروستاتا.

علاج سرطان البروستات المنتشر للرجال

تختلف العديد من طرق العلاج في حالة الإصابة بسرطان البروستات المنتشر وفق المرحلة التي يتم اكتشف المرض فيها، سواء كانت لمرحلة مبكرة أو متأخرة يتم تحديد العلاج كما يلي :

جراحة لاستئصال غدة البروستاتا وبعض العقد اللمفاوية المحيطة بها. العلاج الإشعاعي الداخلي أو الخارجي حتى يتم قتل الخلايا السرطانية. العلاج بالهرمونات عن طريق أدوية تمنع أفزاز التستوستيرون أو عملية جراحية لإزالة الخصيتين. العلاج الكيميائي عن طريق الحبوب أو حقن الأوردة كما يحدث في حالات سرطان القولون.

في نهاية المقال يجب التنويه على سرعة التوجه للطبيب في حالة الشعور بي أمر غير طبيعي أو ألم مزمن؛ حيث أن علاج أي مرض في البداية حتى وإن كان سرطان يسهل علجه عن المرحلة المتأخرة، وقد يساعد هذا بعض معرفة ما هي أعراض سرطان البروستات.