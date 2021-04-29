طاجن مسقعه باللحمة المفرومة ، تمتاز بالطعم المذهل، وهي مشهورة كثيرًا بمصر، حيث أنها من ضمن الأكلات المصرية اللذيذة والشهية والرائعة، والتي يعشقها الأجانب كثيرًا، حيث أن لها العديد من النكهات المتباينة والمختلفة، كما أن لها طعم شرقي جميل، كما أن المصريون جميعهم يعشقون هذه الأكلة وتكون بالنسبة لهم الأكلة المفضلة لديهم.
نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني تكات تحضير طاجن مسقعة باللحمة المفرومة الشهية في المنزل بالخطوات، حيث أن طاجن المسقعة من الأكلات الحرشة التي يحبها العديد من المصريين، ومن الجدير بالذكر أن مكونات عمل الطاجن سهلة وبسيطة وغير مكلفة وأيضا خطوات تحضيرها لا تتعدى الدقائق لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.طاجن مسقعة باللحمة المفرومة
إن المسقعة باللحمة المفرومة تكون مميزة بالمكونات القليلة الخاصة بها، وبالرغم من ذلك إلَّا أنها تتضمن على عناصر غذائية عديدة، ولقد أظهرت النساء المصرية مهاراتها بطهي المسقعة، إذ اللحمة المفرومة حين تُضاف إليها تُعطيها أفضل مذاق.مكونات طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- زيت للقلى
- سمن “ملعقتان وسط”
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- باذنجان رومي “كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ملح “ملعقة صغيرة”
- قومي بتجهيز الطاسة المتعلقة بالقلي.
- ينبغي أن تكوني قد أعددتِ الباذنجان بتقطيعه لحلقات، ومن ثم وضعه بالطاسة حتى يكون لونه ذهبي.
- ومن ثم لا بد أن تُصفيه وتضعيه بطبق جديد.
- قومي بقلي شرائح الفلفل، وأضفيها الباذنجان.
- ومن ثم ضعي الملح على الفلفل والباذنجان.
- بطاسة جديدة، أضيفي البصل مع السمن، وانتظري ليكون هناك لون ذهبي، وبعد ذلك أضيفي اللحم والفلفل الأسود والبهارات للبصل والسمن، وقومي بالانتظار حتى يدخل بالنضوج ولكن ليس نضوج كامل.
- ومن ثم قومي بتجهيز الصوص، إذ أنك عليك أولًا أن تقومي بتجهيز طاسة حتى تقومي بإضافة الزيت والثوم وعصير الطماطم بها، مع انتظار التسبيك.
- أضيفي نصف الكمية الخاصة بعصير الطماطم بالطاسة ورصي حلقات الفلفل وحلقات الباذنجان واللحمة المفرومة بها، وأخيرًا ضعي باقي عصير الطماطم.
- في النهاية اجعلي الفرن على 180°، مع تركه حتى ربع ساعة فحسب.
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طاجن مسقعه باللحمة المفرومة ، تمتاز بالطعم المذهل، وهي مشهورة كثيرًا بمصر، حيث أنها من ضمن الأكلات المصرية اللذيذة والشهية والرائعة، والتي يعشقها الأجانب كثيرًا، حيث أن لها العديد من النكهات المتباينة والمختلفة، كما أن لها طعم شرقي جميل، كما أن المصريون جميعهم يعشقون هذه الأكلة وتكون بالنسبة لهم الأكلة المفضلة لديهم.
نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني تكات تحضير طاجن مسقعة باللحمة المفرومة الشهية في المنزل بالخطوات، حيث أن طاجن المسقعة من الأكلات الحرشة التي يحبها العديد من المصريين، ومن الجدير بالذكر أن مكونات عمل الطاجن سهلة وبسيطة وغير مكلفة وأيضا خطوات تحضيرها لا تتعدى الدقائق لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.طاجن مسقعة باللحمة المفرومة
إن المسقعة باللحمة المفرومة تكون مميزة بالمكونات القليلة الخاصة بها، وبالرغم من ذلك إلَّا أنها تتضمن على عناصر غذائية عديدة، ولقد أظهرت النساء المصرية مهاراتها بطهي المسقعة، إذ اللحمة المفرومة حين تُضاف إليها تُعطيها أفضل مذاق.مكونات طاجن المسقعة باللحمة المفرومة
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- زيت للقلى
- سمن “ملعقتان وسط”
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- باذنجان رومي “كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ملح “ملعقة صغيرة”
- قومي بتجهيز الطاسة المتعلقة بالقلي.
- ينبغي أن تكوني قد أعددتِ الباذنجان بتقطيعه لحلقات، ومن ثم وضعه بالطاسة حتى يكون لونه ذهبي.
- ومن ثم لا بد أن تُصفيه وتضعيه بطبق جديد.
- قومي بقلي شرائح الفلفل، وأضفيها الباذنجان.
- ومن ثم ضعي الملح على الفلفل والباذنجان.
- بطاسة جديدة، أضيفي البصل مع السمن، وانتظري ليكون هناك لون ذهبي، وبعد ذلك أضيفي اللحم والفلفل الأسود والبهارات للبصل والسمن، وقومي بالانتظار حتى يدخل بالنضوج ولكن ليس نضوج كامل.
- ومن ثم قومي بتجهيز الصوص، إذ أنك عليك أولًا أن تقومي بتجهيز طاسة حتى تقومي بإضافة الزيت والثوم وعصير الطماطم بها، مع انتظار التسبيك.
- أضيفي نصف الكمية الخاصة بعصير الطماطم بالطاسة ورصي حلقات الفلفل وحلقات الباذنجان واللحمة المفرومة بها، وأخيرًا ضعي باقي عصير الطماطم.
- في النهاية اجعلي الفرن على 180°، مع تركه حتى ربع ساعة فحسب.
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