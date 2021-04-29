طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش الخطير للعيد بكل الاسرار والتكات

طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظراً لأن بسكويت العيد والكعك من أعن العادات للاحتفال بقدومه منذ ألاف السنين، وحرصنا على أن نقوم بتقديم الكحك والبسكويت بطرق ونكهات متنوعة، ولكننا في الغالب اعتدنا على القيام بشرائه من الخارج من محلات بيع الحلويات، ولكن يفضل العديد من السيدات القيام بتحضيره في المنزل حيث أنه من أهم العادات الايجابية التي تشعرنا بالسعادة بقدوم عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من ذلك نجد فئة كبيرة من السيدات غير متمكنين في تحضير البسكويت كما يجب أن يكون بالمنزل ونحن اليوم أتينا لكم بطريقة طريقه عمل بسكويت النشادر للعيد بالمنزل. طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش سوف نطرح عليكم خطوات عمل بسكويت النشادر بالمنزل بأقل تكلفة ومكونات بسيطة: كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبد.

حبتان من البيض.

4/3 كوب سكر بودرة.

القليل من النشادر.

القليل من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نبدأ بوضع الزبدة في إناء ويضاف له السكر ومن ثم نقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً، من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى.

يقلب البيض مع الزبد بشكل جيد حتى تمام التجانس ونحصل على قوام أبيض كريمي نقوم بإضافة الفانيليا وبعد ذلك النشادر وتخفق المكونات سوياً حتى تمام التجانس.

في إناء أخر نقوم بمزج كلاً من الدقيق بعد نخله جيداً والبيكنج بودر ويضاف تدريجياً للخليط السائل والتقليب المستمر حتى أن نحصل على عجينة لينة طرية.

تترك العجينة ترتاح ربع ساعة ومن ثم توضع بالماكينة أو بالقمع حسب المتوفر لديكي وتشكل وترص بالصينية المبطنة بورق الزبدة وتوضع في الفرن حتى تمام النضج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح ومن ثم يخرج من الفرن. الوسوم

طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظراً لأن بسكويت العيد والكعك من أعن العادات للاحتفال بقدومه منذ ألاف السنين، وحرصنا على أن نقوم بتقديم الكحك والبسكويت بطرق ونكهات متنوعة، ولكننا في الغالب اعتدنا على القيام بشرائه من الخارج من محلات بيع الحلويات، ولكن يفضل العديد من السيدات القيام بتحضيره في المنزل حيث أنه من أهم العادات الايجابية التي تشعرنا بالسعادة بقدوم عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من ذلك نجد فئة كبيرة من السيدات غير متمكنين في تحضير البسكويت كما يجب أن يكون بالمنزل ونحن اليوم أتينا لكم بطريقة طريقه عمل بسكويت النشادر للعيد بالمنزل. طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش طريقه عمل بسكويت النشادر المقرمش سوف نطرح عليكم خطوات عمل بسكويت النشادر بالمنزل بأقل تكلفة ومكونات بسيطة: كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبد.

حبتان من البيض.

4/3 كوب سكر بودرة.

القليل من النشادر.

القليل من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نبدأ بوضع الزبدة في إناء ويضاف له السكر ومن ثم نقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً، من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى.

يقلب البيض مع الزبد بشكل جيد حتى تمام التجانس ونحصل على قوام أبيض كريمي نقوم بإضافة الفانيليا وبعد ذلك النشادر وتخفق المكونات سوياً حتى تمام التجانس.

في إناء أخر نقوم بمزج كلاً من الدقيق بعد نخله جيداً والبيكنج بودر ويضاف تدريجياً للخليط السائل والتقليب المستمر حتى أن نحصل على عجينة لينة طرية.

تترك العجينة ترتاح ربع ساعة ومن ثم توضع بالماكينة أو بالقمع حسب المتوفر لديكي وتشكل وترص بالصينية المبطنة بورق الزبدة وتوضع في الفرن حتى تمام النضج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح ومن ثم يخرج من الفرن.

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