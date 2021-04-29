ها هو شهر رمضان المبارك قد انتصف ومع اقتراب الشهر على الإنتهاء، لا بد من التذكير مجدداً بضرورة الحفاظ على الصحة خلال الشهر الفضيل واغتنام هذه الأيام المباركة لتعزيز صحتنا والتخلي عن العادات الغذائية والحياتية السيئة، واستبدالها بنظام صحي يضمن لنا الصحة السليمة ويقينا الامراض والمشاكل الصحية.

ويشير موقع "كليفلاند كلينك أبوظبي" الطبي إلى أن التغييرات التي تطرأ على الصائم سواء في الأكل أو النوم، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم والعقل. لكن التحضير المسبق والالتزام بنمط صحي متوازن، يمكن أن يحد من هذا التأثير بدرجة كبيرة.

5 نصائح فعالة للحفاظ على صحتك في رمضان

يأتي شهر رمضان هذا العام أيضاً في خضم ازمة كورونا التي ما زالت منتشرة في الكثير من دول العالم، حاصدة مئات آلاف الاصابات كل يوم.

ولأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا بد من اتباع نصائح الخبراء فيما يخص المحافظة على الصحة خلال شهر رمضان وفي ظل جائحة كورونا.

والنصائح الفعالة التي أوردها موقع جريدة "القبس" الكويتية نقلاً عن موقع "بولد سكاي" لتعزيز الصحة في رمضان دوت الخليج التالية:

شرب الماء بكثرة: يبقى الماء هو المنقذ الوحيد للإنسان وكافة مخلوقات الله على الأرض، وبدونه لا توجد حياة. وخلال شهر رمضان، يذَكر الخبراء من جديد بضرورة الاكثار من شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف، الذي يمكن أن يسبب الصداع والجوع والتعب والألم. إلتزام مرضى الامراض المزمنة بالأدوية: أكثر ما يمكن أن يضر الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، هو عدم الالتزام بالأدوية الموصوفة لهم من قبل الطبيب سواء الجرعات والمواقيت.

لذا يحتاج هؤلاء المرضى لمراجعة الطبيب المختص قبل الصيام، لتعديل هذه المواعيد والجرعات بما يتناسب مع مواقيت الافطار والسحور لمنع أية مضاعفات صحية على حالتهم.

تجنب الافراط في تناول الطعام على الافطار: يقبل الصائمون على تناول الطعام بكثرة فور سماع آذان المغرب، خصوصاً الأطعمة الدهنية والدسمة والغنية بالسكريات. لذا يوصي خبراء الصحة بوجوب عدم الاكثار من الاكل على وجبة الافطار، والتوقف عن الاكل قبل الشعور بالشبع لمنع الاصابة بالتخمة.

كما يوصي الاطباء بأهمية تقسيم وجبة الافطار إلى قسمين أو أكثر، لإراحة المعدة بعد صيام يوم طويل وأيضاً لتجنب الافراط في تناول الطعام بكثرة.

عدم اهمال وجبة السحور: وتعد وجبة السحور بنفس أهمية وجبة الفطور الصباحية التي ينصح الخبراء بضرورة تناولها وعدم تفويتها خلال الأيام العادية من السنة.

إذ تساعد وجبة السحور الصحية والمتوازنة والغنية بالكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة ومشتقات البروتين والالياف، في تقليل الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام، وكذلك منع الاصابة بالصداع والخمول والعصبية.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة: وهو ما ينصح به خبراء الصحة واللياقة البدنية، سواء لغايات إنقاص الوزن أو تنشيط الجسم وتعزيز مناعته ضد الامراض العادية والمزمنة.

ويوصى بالقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة بعد ساعتين من الإفطار، وكذلك قبل وجبة السحور إذا أمكن، للحفاظ على الصحة في رمضان.