طريقة تحضير الدكبوكي الكوري korean tteokbokki أشهر وجبة في كوريا الجنوبية

طريقة تحضير الدكبوكي الكوري ،الدكبوكي tteokbokk هي أكلة كورية مشهورة في كوريا وتتمتع بشعبية كبيرة وتعتبر من الأطعمة التقليدية الحارة هناك وحتى في الآونة الأخيرة تم إشاعتها عالميًا بشكل كبير وزادت عمليات البحث عنها في كيفية صنعها بالمنزل، الدكبوكي عبارة عن أرز أبيض مسلوق ويتم فرمه إلى أن يصبح كالعجين ويتشكل على هيئة قطع أسطوانية تقدم مع الخضروات والفلفل الحار، من خلال المقالة سيتم معرفة مقادير الدكبوكي الكوري وطريقة طهيه. مقادير الدكبوكي الكوري كأسين من الأرز المصري ( يمكن تبديله بدقيق الأرز ).

ملعقتين من الصلصة.

ملعقة من صوص الصويا.

ملعقة من الشطة أو هريسة الشطة إن وجدت.

ملعقة ثوم مفروم.

بصل أخضر.

ملعقة من زيت السمسم.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة ملح.

120 جرام من النودلز أو الرامن. طريقة تحضير الدكبوكي الكوري يتم نقع الأرز حتى 10 ساعات ومن ثم تجفيفه ويتم طحنه حتى يكون كالبودرة. في وعاء كبير يتم وضع بودرة الأرز مع الملح مع وضع مياه مغلية بشكل تدريجي إلى أن تتماسك العجينة مع عدم جعلها طرية. إذا توافر حلة البخار يتم وضع عجينة الأرز عليها، وإن كانت ليست متوفرة فا يمكن استخدام حلة بها مياه ويوضع أعلاها حلة أخرى بها عجينة الأرز ويتم تغطيتها وتترك لمدة 25 دقيقة على نار هادئة. بأي نوع زيت طعام ( يستحسن زيت السمسم ) يتم دهن سطح المنطقة التي سيوضع عليها عجينة الأرز ومن ثم يتم عجنها جيداً إلى أن يكون ملمسها ناعمًا، ثم يتم تقطيعها على شكل أسطوانات بحجم وطول واحد متساوٍ مع مراعاة دهن الأسطوانات بالزيت حتى لا يتم ملصقتها ببعض. ترك العجينة لتبرد. بعد عمل الأرز ننتقل إلى خلطة الدكبوكي يتم تحضير حلة ومن ثم وضع الصلصة مع قليل من الماء وإضافة زيت السمسم مع الجنزابيل والثوم والصويا صوص. يترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، ثم يتم إضافة الكمية المناسبة من الماء حسب الرغبة لإضافة النودلز وبعد عملية الغليان يتم النودلز أو الرامن ومن ثم إضافة توابل النودلز المرفقة معها وإضافة أسطوانات الأرز إلى أن يتم تركها من 8 إلى 10 دقائق. مقادير الدكبوكي الكوريطريقة تحضير الدكبوكي الكوري

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