طريقة عمل ورقه اللحمة بالخضار بطريقة سهلة في المنزل

ورقة اللحمة بالخضار، نحرص دائما على تقديم افضل الوصفات المغذية الشهية ألذيذة، بأفكار مختلفة وطرق جديدة، اليوم نقدم طبق جديد، طبق رئيسي يمكن أن يقدم بجانبة طبق من الأرز الأبيض، طبق من السلطة الخضراء، يمكن تناول هذا الطبق لمن يتبع نظام غذائي (دايت).

ورقة اللحمة بالخضار بالفرن في بالمنزل، دائما تحرص كل ربة منزل على تقديم طعام صحي ومفيد لصحة أطفالها وإفراد الأسرة، الخضار من اهم ما يحتاج جسمنا ألية يجب تحضيره بطريقة صحية، ورقة اللحمة بالفرن، تقدم لنا كل ما نريده هو طبق يتم تحضيره بطريقة صحية لا استفادة بالبروتينات.

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار في الفرن

لحم يمكن أن نقدم ونتنوع في تقديم الوصفات يمكن تحضير أطباق من اللحم المفروم مثل الجلاش باللحمة، أو الكفتة، واللحم القطع يمكن أن يستخدم في أطباق ورق اللحمة.

مكونات ورقة اللحمة بالخضار:

كيلو لحم مقطع شرائح سميكة ملح وفلفل اسمر وبهارات لحم وبابريكا وقرفه وورق لورى(ورق الغار)وجوزة الطيب. عدد2 مكعب زبده وعدد2 ملعقه زيت. بصل مقطع شرائح . عدد واحد كوب كبير عصير طماطم (او طماطم مبشوره). شرائح فلفل ألوان . مكعبات بطاطس. جزر حلقات. بطاطس حلقات ورق زبده وورق فويل أو ورق الومنيوم.

نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع فيه الزبدة والزيت ونتركه حتى يسخن.

نضع شرائح اللحمة وتقلب على الوجهين حتى تأخذ لون.

نضع الملح والفلفل والتوابل وبشر من جوزة الطيب وتقلب جيدا لتوزيع البهارات.

نضيف عصير الطماطم وتقلب جيدا.

نضعه البصل مع التقليب الجيد ثم الجزر والفلفل الألوان ومكعبات البطاطس.

تقلي جيدا لمزج المكونات مع بعض لمده 3-4 دقائق.

يرفع الوعاء من النار ويترك جانبا.

نحضر صينيه للفرن ونضع بها ورق الزبدة .

نرص حلقات البطاطس في الصينية وتنبل بقليل من الملح والفلفل الأسمر وقليل من الزيت.

نضع شرائح اللحم والخضار على حلقات البطاطس ونغلق عليه ورق الزبدة جيدا بأحكام .

تغطى الصينية بورق الفويل (او الالومنيوم)جيدا .

وتوضع في فرن ساخن بدرجه حراره 180 لمده 40 دقيقه .

نحضر طبق التقديم ونضع ورقة اللحم مع الخضار، نضع طبق الأرز.

طريقة عمل ورقه اللحمة بالخضار: