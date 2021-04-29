طريقة عمل صوابع زينب بدون خميرة طريقة رائعة سوف تعجبكم

صوابع زينب بدون خميرة ، تعد من أروع حلويات رمضان التي تمتاز بالطعم الجميل الرائع، ويتاح تقديمها في المناسبات والأعياد ويتم إعداده بكثرة في هذه الأيام وهي أيام شهر رمضان المبارك، ولا تستغرق طريقة إعدادها وقت طويل لذلك من السهل على جميع الأمهات القيام بها لأفراد العائلة ولأطفالها الصغار، حيث تقدم مع الشاي أو العصائر ويمكن إعدادها بالفانيليا أو بجوز الهند أو بدون خميرة وبيكنج بودر أو بالخميرة والكثير من الأنواع الأخرى، وسوف نتحدث من خلال هذا المقال عن مكونات صوابع زينب بدون خميرة وطريقة تحضيرها البسيطة من خلال الموقع المشهور موقع ثقفني.

مكونات عمل صوابع زينب بدون خميرة

تعد مكونات صوابع زينب بدون خميرة مثلها مثل الطريقة العادية لكن تختلف في مكون الخميرة وهى كما يلي:-

كوب من السميد.

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء الفاتر.

رشة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

شربات.

مكونات الشربات

٢ كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

رشة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات سهل وبسيط وسوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونضع به السكر والسمنة أو الزيت ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر. نقلب في إناء آخر الدقيق المنخول والسميد والنشا ورشة الملح ونقلبهم ببعض، نضيفهم بالتدريج إلى خليط السمنة ونعجنهم جيداً. ثم نضع عليهم كمية الماء المحددة ونستمر في العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نشكلها على شكل أصابع. نسخن زيت غزير على النار ونقوم بوضع الأصابع به ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي اللامع. نخرج الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات الذي يتم إعداده سابقاً.

طريقة تحضير الشربات