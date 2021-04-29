طريقة عمل صينية البطاطس البيضاء بالدجاج بالفرن بطعم لذيذ وروعة

تعد صينية البطاطس البيضاء ، من الأكلات الشهية جداً تمتاز بمذاق لذيذ، وهي من الأكلات الخالية تماماً من الصلصة وعصير الطماطم، فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة وتعتبر أكلة صحية تماماً، ويمكن استبدال البطاطس بأي نوع من الخضروات الأخرى مثل الجزر والكوسة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويعتبر تحضيرها سهل وبسيط ولا يحتاج إلي وقت كثير، وتسويتها داخل الفرن تميزها بمذاق شهي جداً، ومن خلال هذ المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صينية البطاطس البيضاء بالدجاج بخطوات شهية جداً.

مكونات عمل صينية البطاطس البيضاء بالدجاج

مكونات صينية البطاطس البيضاء بالدجاج داخل الفرن من أسهل ما يكون وهي كما يلي:ـ

دجاجة كامل مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

2 حبة جزر.

1 بصلة كبيرة.

1 فلفل رومي كبير.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ورق لورا.

بهارات دجاج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طرق تحضير صينية البطاطس البيضاء بالدجاج وهي كما يلي:ـ

يتم تقطيع الدجاج إلي أجزاء صغيرة، ثم يتم غسله جيداً بالماء والملح والخل ويترك ليصفي من الماء. يتم تقطيع البصل والفلفل الرومي إلى شرائح رفيعة تشبه الحلقات، ثم يتم تقطيع البطاطس والجزر إلي دوائر متوسطة السُمك. نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ثم يتم إضافة قطع الدجاج، ونقلبها على الجانبين حتي تأخذ صدمة. ثم بعدها يتم إضافة شرائح البصل والفلفل الرومي ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها تماماً وتذبل. نضيف البهارات الملح وبهارات الفراخ وورق الورا ونقلب المكونات، ونتركها على نار هادئة حتي تتشرب السوائل الموجودة بها مع مراعاة تغطيتها. بعدها يتم إضافة القليل من الماء من حين للآخر، لكي يتم تسوية الدجاج نصف تسوية. بعدها تضاف حلقات البطاطس والجزر مع الدجاج، ونضيف الكزبرة الجافة والفلفل الأسود ويضاف مكعب من مرقة الدجاج، ثم نضيف كوب من الماء المغلي حتي يغطي الصينية تماماً. تترك الصينية على النار لكي تغلي لمدة 10 دقائق، مع مراعاة تغطيتها ثم بعدها ترفع من النار. تدخل فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتي تنضج البطاطس تماماً وتأخذ لون التحمير الجميل. تقدم مع الأرز وبألف هنا وشفا.

ملاحظات عند عمل صينية البطاطس البيضاء بالدجاج

هناك بعض الملاحظات عند عمل صينية البطاطس بالدجاج هي كما يلي:ـ