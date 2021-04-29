أسهل طريقة لعمل بسكويت البرتقال الهش بالكيلو وبدون ماكينة

طريقة عمل بسكويت البرتقال، بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت اللذيذ جداً بمذاقه الرائع وباللذة التي يعطيها البرتقال يجعل البسكويت بطعم مختلف تماماً، ولذلك يفضله الكثير في العيد مما يجعلهم يبحثون عن طريقته ليقومون بإعداده بألذ طعم، ولهذا سنعرض الطريقة التي تجعلك تصنع بسكويت بالبرتقال مميز ولذيذ وهش للغاية مثل الجاهز وبمكونات موجودة في كل مطبخ. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات : بيض بعدد ثمان حبات.

دقيق بمعيار اثنين كيلو.

لبن بودرة بمعيار ملعقتين حجم كبير.

بيكينج بودر بمعيار ملعقتان حجم كبير.

فانيليا بمعيار ملعقة حجم كبير.

بشر قشر البرتقال بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

سكر ناعم بمعيار سبع أكواب ونصف.

سمن غير مذاب وبارد بمعيار كوب ونصف.

زبدة غير مذابة وباردة بمعيار أربع أكواب.

عصير برتقال بمعيار كوب. بسكويت البرتقال الهش المقرمش نقوم بخلط السكر مع الزبدة والسمنة وضربهم بواسطة المضرب الكهربي لحين الحصول على خليط ناعم، ثم نضع البيض واحدة واحدة ثم ونخفق بعدها ثم نضع الفانيليا.

وبعدها نضع بشر البرتقال وكذلك عصير البرتقال ونخلط.

ثم نخفق اللبن البودر والدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعضهم بشكل جيد، ثم نبدأ بسكبهم بشكل تدريجي على الخليط السائل والبدء بعجنهم.

ثم نبدأ بتشكيل العجينة بالكيس المختص بالحلواني، وإذا كنت ترغب بتشكيله باستخدام المكنة الخاصة بصنع البسكويت يجب أن تقوم بوضع نصف كيلو من الدقيق زيادة على العجين لكي تتمكن بها.

وعند الانتهاء من التشكيل ورصه بالصواني، يتم وضعه بالفرن في المنتصف وتركه لحين أن يتم النضج، ثم نخرجه وبعد أن يبرد نحفظه بعلبة يكون غلقها محكم. بسكويت البرتقال الهش المقرمش يراعى أن يتم خبز البسكويت على درجة حرارة 170 وفي فرن مسبق التسخين، يراعى أن يوضع ورق زبده بداخل الصواني حتى لا يلتصق البسكويت في الصينية، وأيضاً لا يتم تحريك البسكويت حتى يبرد تماماً ويكون متماسك. الوسوم

طريقة عمل بسكويت البرتقال، بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت اللذيذ جداً بمذاقه الرائع وباللذة التي يعطيها البرتقال يجعل البسكويت بطعم مختلف تماماً، ولذلك يفضله الكثير في العيد مما يجعلهم يبحثون عن طريقته ليقومون بإعداده بألذ طعم، ولهذا سنعرض الطريقة التي تجعلك تصنع بسكويت بالبرتقال مميز ولذيذ وهش للغاية مثل الجاهز وبمكونات موجودة في كل مطبخ. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات : بيض بعدد ثمان حبات.

دقيق بمعيار اثنين كيلو.

لبن بودرة بمعيار ملعقتين حجم كبير.

بيكينج بودر بمعيار ملعقتان حجم كبير.

فانيليا بمعيار ملعقة حجم كبير.

بشر قشر البرتقال بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

سكر ناعم بمعيار سبع أكواب ونصف.

سمن غير مذاب وبارد بمعيار كوب ونصف.

زبدة غير مذابة وباردة بمعيار أربع أكواب.

عصير برتقال بمعيار كوب. بسكويت البرتقال الهش المقرمش نقوم بخلط السكر مع الزبدة والسمنة وضربهم بواسطة المضرب الكهربي لحين الحصول على خليط ناعم، ثم نضع البيض واحدة واحدة ثم ونخفق بعدها ثم نضع الفانيليا.

وبعدها نضع بشر البرتقال وكذلك عصير البرتقال ونخلط.

ثم نخفق اللبن البودر والدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعضهم بشكل جيد، ثم نبدأ بسكبهم بشكل تدريجي على الخليط السائل والبدء بعجنهم.

ثم نبدأ بتشكيل العجينة بالكيس المختص بالحلواني، وإذا كنت ترغب بتشكيله باستخدام المكنة الخاصة بصنع البسكويت يجب أن تقوم بوضع نصف كيلو من الدقيق زيادة على العجين لكي تتمكن بها.

وعند الانتهاء من التشكيل ورصه بالصواني، يتم وضعه بالفرن في المنتصف وتركه لحين أن يتم النضج، ثم نخرجه وبعد أن يبرد نحفظه بعلبة يكون غلقها محكم. بسكويت البرتقال الهش المقرمش يراعى أن يتم خبز البسكويت على درجة حرارة 170 وفي فرن مسبق التسخين، يراعى أن يوضع ورق زبده بداخل الصواني حتى لا يلتصق البسكويت في الصينية، وأيضاً لا يتم تحريك البسكويت حتى يبرد تماماً ويكون متماسك.

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