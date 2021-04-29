غريبة تركية للعيد طريقة عمل الغريبة التركية في البيت في 10 دقائق فقط أسرار الحلواني

تعتبر الغريبة التركية من أشهر وأطعم الحلويات في الأعياد بالوطن العربي ، كما أنها عند الغرب تقدم للضيوف وكبار الزوار ، يمكن عملها في المنزل لسهولة طريقتها وعدم احتوائها علي ألوان صناعي يحبها الكبار والصغار ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الغريبة التركية . طريقة عمل الغريبة كيلو من اللوز المطحون

نصف كيلو من السكر البودر

4 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوبر صغير من الصنوبر

كوب ونصف من الزبدة طريقة الغريبة في البيت قومي بوضع الزبدة في وعاء كبير ثم قومي بإضافة الفانيليا والبيض تدريجيا مع استمرار الضرب بالمضرب جيدا حتي تحصلي علي عجين متماسك ثم قومي بتقسيم العجين إلي دوائر صغيرة ثم قومي بإحضار صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي برص العجين داخل الصينية مع الضغط عليها بالأيدين جيدا ثم قومي بدهنها بالزبدة وضعي الجوز والصنوبر المبشور عليها ثم ضعيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتي يتحول لونها إلي اللون الذهبي . طريقة عمل الغريبة بالمكسرات طريقة عمل الغريبةطريقة الغريبة في البيتطريقة عمل الغريبة بالمكسرات قومي بإحضار المقادير التالية: نصف كيلو من الدقيق

نصف كوب من السمنة

زلال البيض مخفوق جيدا

ربع كوب من السكر الناعم

ربع ملعقة من الفانيليا

كوب ونصف من المكسرات طريقة الغريبة بالمكسرات قومي بخفق البيض جيدا مع السمن والفانيليا والسكر مع استمرار الخفق جيدا بالمضرب . ثم أضيفي الدقيق لتحصلي علي عجين متماسك ثم قومي بتشكيل العجين علي شكر أقراص صغيرة ثم ضعي في كل منتصف قطعة الفستق و المكسرات ثم قومي بدهنها بالزبدة وضعيها بالفرن علي حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة . يمكن تشكيلها بالمكسرات أو السمسم أو الفستق المبشور حسب الرغبة . يمكن وضعها بالشواية لتأخذ اللون الذهبي اللامع ثم توضع في طبق التقديم طريقة الغريبة بالمكسرات الوسوم

تعتبر الغريبة التركية من أشهر وأطعم الحلويات في الأعياد بالوطن العربي ، كما أنها عند الغرب تقدم للضيوف وكبار الزوار ، يمكن عملها في المنزل لسهولة طريقتها وعدم احتوائها علي ألوان صناعي يحبها الكبار والصغار ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الغريبة التركية . طريقة عمل الغريبة كيلو من اللوز المطحون

نصف كيلو من السكر البودر

4 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوبر صغير من الصنوبر

كوب ونصف من الزبدة طريقة الغريبة في البيت قومي بوضع الزبدة في وعاء كبير ثم قومي بإضافة الفانيليا والبيض تدريجيا مع استمرار الضرب بالمضرب جيدا حتي تحصلي علي عجين متماسك ثم قومي بتقسيم العجين إلي دوائر صغيرة ثم قومي بإحضار صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي برص العجين داخل الصينية مع الضغط عليها بالأيدين جيدا ثم قومي بدهنها بالزبدة وضعي الجوز والصنوبر المبشور عليها ثم ضعيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتي يتحول لونها إلي اللون الذهبي . طريقة عمل الغريبة بالمكسرات طريقة عمل الغريبةطريقة الغريبة في البيتطريقة عمل الغريبة بالمكسرات قومي بإحضار المقادير التالية: نصف كيلو من الدقيق

نصف كوب من السمنة

زلال البيض مخفوق جيدا

ربع كوب من السكر الناعم

ربع ملعقة من الفانيليا

كوب ونصف من المكسرات طريقة الغريبة بالمكسرات قومي بخفق البيض جيدا مع السمن والفانيليا والسكر مع استمرار الخفق جيدا بالمضرب . ثم أضيفي الدقيق لتحصلي علي عجين متماسك ثم قومي بتشكيل العجين علي شكر أقراص صغيرة ثم ضعي في كل منتصف قطعة الفستق و المكسرات ثم قومي بدهنها بالزبدة وضعيها بالفرن علي حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة . يمكن تشكيلها بالمكسرات أو السمسم أو الفستق المبشور حسب الرغبة . يمكن وضعها بالشواية لتأخذ اللون الذهبي اللامع ثم توضع في طبق التقديم طريقة الغريبة بالمكسرات

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