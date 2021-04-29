طريقة عمل الشاورما السوري في البيت أصلي وصفات طبخ صحية بأقل التكاليف

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت سهلة جداً، وبمكونات تكلفتها لا تتعدى بضع جنيهات وبعشقها عدد كبير من الناس ويتم شراءها من المطاعم المشهورة ولكن السؤال لماذا لا نقوم بطهيها في المنزل ؟ وتضمن نظافة تحضيرها والتأكد أن مكونات طبق الشاورما طازجة حتى نستفيد من العناصر الغذائية التي تدخل في صانعها حيث تحتوي وجبة الشاورما السوري العديد من العناصر المفيدة للإنسان مثل البروتينات الموجودة في اللحوم، والدجاج وخضروات مثل البصل والفلفل والنشويات عند وضعها في الخبز، أو مع الأرز ألبسمتي أو فتة الشاورما السوري.

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

تسطيع كل ربة منزل إعداد ساندوتشات الشاورما أو فتة الشاورما بالفراخ أو اللحم للأسرة وتقديمها ك صنف مميز في المناسبات وعلى موائد الإفطار في شهر رمضان أو في وجبة الغدا أوالعشاء أو الرحلات في عطلة نهاية الأسبوع لذلك تبحث الأم على الإنترنت عن طريقة عمل الشاورما السوري وتتفننن في صنعها وتنوع مكوناتها مثل ألشيقات المشهورين”‘طريقة عمل الشاورما السوري فاطمة أبو حاني”

من خلال المقال سوف نشرحنكم طريقة عمل الشاورما السوري في البيت بأقل تكلفة وإضافات ومكونات من مطبخك حتى نسهل علكيي عزيزتي الأم عملية البحث وإليك

طريقة عمل الشاورما السوري بالدجاج

المكونات من مطبخك:

كيلو صدور فراخ مخلية من العظم.

بصل شرائح 2حبة.

ملح فلفل.

ملعقة صغيرة من الحبقان ومثلها من القرفة

ثوم مهروس 8 فصوص.

ليمون بهارات حسب الرغبة.

ربع كوب خل.

صلصة طماطم جاهزة مقدار 3 ملاعق كبيرة.

جزر وخيار مخلل.

سمن 3 ملاعق.

كبواشي أو خس بلدي.

سلطة ثومية

الطريقة:

يغسل صدور الدجاج جيداً وتقطع إلى شرائح أو مكعبات صغيرة ثم قومي بتجهيز التتبيلة .

طريقة عمل خلطة الشاورما السوري الأصلي

حتى تكتسب صدور الدجاج طعم الشاورما السوري الأصلية يجب عمل تتبيله الشاورما مثل المطاعم وذلك بخلط المكونات( البصل بعد تقطيعه شرائح نضع عليه الملح والفلفل والقرفة والحبهان وجميع البهارات ثم نضيف الخل وعصير الليمون والثوم المهروس ونضع عليهم ملعقتين الصلصة) ثم يغطى الإناء ويترك لمدة 24 ساعة في الثلاجة.

ضعي حلة على النار وضيفي السمن أو الزيت حتى يسخن ونضع شرائح الدجاج وتقلب حيدا ثم نضع شرائح البصل ويستمر التقليب حتى تمام النضج.

نحضر الخبز السوري ونضع الشاورما بعد دهن الرغيف بالمايونيز أو الثومية ويضاف الجزر والخيار المخلل ويلف رول ثم نحمره على الشواية حتى يكتسب لون بني فاتح، ويغلف بالفويل ويقدم مع طبق سلطة الثومية.

طريقة عمل الثومية

المقادير

بياض بيض.

زيت ذرة.

عصير ليمون.

ملح فلفل.

الطريقة : يوضع بياض البيض مع الليمون والزيت في الخلاط ويخلط حيدا ثم نضيف الثوم والملح ويتم الخفق حتى يتحول الخليط إلى كريمة تقدم مع المشويات، والشاورما السوري.

بعد أن قدمنا طريقة عمل الشاورما بالعيش السوري بالدجاج يمكن أن نقدمها في طبق مع الأرز ألبسمتي، أو فته ك شرح الفيديو التالي الذي يقدم طريقة عمل فته الشاورما السوري في المنزل: