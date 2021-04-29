طريقة عمل البيكاتا الإيطالية باللحم والمشروم والمكونات وطريقة التحضير

طريقة عمل البيكاتا الإيطالية الأصلية واشتهرت في إيطاليا باسم picatta or pichotta لم تعد سرا كما كانت في الماضي ويشتهر بها الكثير من المطاعم العالمية والتي تقدم أيضا بعدة طرق مختلفه حسب اختلاف زوق الشخص الذي يطلبها، فمنهم من يطلبها بشراح الدجاج ومنهم من يحب مذاقها بشرائح اللحم، كما يختلف أيضا طريقة التقديم وطريقة التحضير من مطبخ إلي اخر، وبرغم أن أساس هذه الوجبة من المطبخ الإيطالي إلا أن عندما دخلت إلى المطابخ العربية اضفوا عليها بعض النكهات والتوابل ذات الطابع العربي، ومن هذا المنطلق سوف نشرح لكم في السطور التالية كافة مكونات وطريقة تحضير البيكاتا الإيطالية ولكن مع اللمسات العربية الخالصة فتابعونا.

مكونات البيكاتا الإيطالية باللحم والمشروم

ومما لا شك فيه أن وجبه البيكاتا بصفة عامه غنية في قيمتها الغذائية من كثره الفيتامينات والبروتين التي تحملها في خلطتها السحرية، مثل يحتوي فطر عيش الغراب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من ضرر الشقوق الحرة وغيرها من الفوائد الأخري، أما الآن سوف نرصد لكم مكونات البيكاتا باللحم والمشروم:

8 قطع إسكالوب لحم بتل.

¼ كوب مشروم مقطع.

3 فصوص ثوم مبشور.

كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

½ كوب مرقة دجاج أو مرقة لحم.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ليمونه معصورة.

¼ كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

يتم تفريغ علبة الماشروم ويتم تصفيتها من الماء. يتم تتبيل اللحم بالملح والفلفل من الجهتين جيدًا. في صينية تيفال أو سراميك، ويتم تسخين الزيت والسمن على نار عالية ثم يتم تشويح شرائح اللحم حتي يغير لونه ويتم أخراجه على طبق ويتم تكرار العملية حتى انتهاء الكمية. بعد ذلك يتم تسخين مقدار زيت وسمن اخر في نفس الصنية التي تم تشويح اللحم فيها وتكون علي نار متوسطة، ثم أضفي المشروم المصفي ويتم تقليبه من وقت لآخر لتخرج السوائل المتبقية . قطعي شرائح اللحم المقلية على شكل مربعات. أضيفي الثوم إلى الماشروم في الصنية علي النار المتوسطة حتي يصبح لونه اصفر غامق ثم ضعي شرائح اللحم المقطعة والعصارة الناتجة فوق المشروم ويقلب الخليط. أضيفي كوبي الحليب، مكعب المرق، الملح والفلفل إلى الخليط واتركيه ليغلي، ثم ستضيفين الدقيق المذوب تدريجيًّا وقلبيه باستمرار وإذا كانت قطع الدجاج سميكة، اتركيها لتنضج في الحليب لمدة 10 دقائق قبل أن تضيفي الدقيق المذوب. اتركي الخليط ليغلي لمدة 5 دقائق أخرى حتى يتم تماسك قوامه. ارفعي الصينية عن النار، اتركي الخليط ليبرد تمامًا ويتماسك ثم ستقومي بسكب بيكاتا المشروم في طبق وقدميه ساخنًا مع الأرز الأبيض.

طريقة تحضير البيكاتا الإيطالية