طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة وسر الحصول على القرمشة واللون الذهبي

طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة ، تعد الزلابية من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بالمذاق الرائع والمميز والنكهة الخاصة بها، ويلجأ الجميع إلى تناولها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار من أجل الحصول على كمية مناسبة من السكريات تساعدهم على استكمال اليوم، وعلى الرغم من ذلك فأنه ينصح لمتبعي الحميات الغذائية عدم الإكثار منها لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة

نظرًا لأن الشوكولاتة من المواد الأساسية التي لا يختلف على حبها الكبار والصغار فمن الممكن أن يتم وضعها على أي من الحلويات المختلفة من بينها الزلابية، والتي تتميز بأنها عبارة عن عجينة خفيفة يتم قليها بالزيت للحصول على القرمشة المدهشة، وتصبح أكثر مذاقًا وروعة بإضافة صوص الشوكولاتة أو النوتيلا فوقها.

مقادير عمل الزلابية

يمكن تحضير الزلابية بالشوكولاتة أو بدونها بتلك المكونات البسيطة وهي:

كوبان من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

معلقة من الخميرة الفورية.

معلقة من النشا.

معلقة من السكر.

معلقة من الفانيليا.

كوبان من الماء.

زيت لقلي الزلابية.

ولعمل صوص الشوكولاتة للزلابية لابد من تلك المكونات :

كوب من الحليب.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الزيت.

مكسرات أو سكر بودرة للتزيين.

في إناء الخلط يخلط السكر مع الخميرة والقليل من الماء الدافئ، وتترك لتختمر قليلًا.

تخلط كافة المكونات ويضاف إليها الخميرة والسكر والماء ويعجن المحتوى جيدًا.

تُشكل الزلابية على هيئة كرات صغيرة باستخدام معلقة طعام أو الجهاز الخاص بها، وبعدها تقلى في الزيت.

يحضر صوص الشوكولاتة وذلك عن طريق خلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي جيدًا.

تخرج الزلابية من الزيت وتوضع على مناديل مطبخ لشرب الزيت كاملًا، وبعدها يتم وضعها في قطر خفيف، ومن الممكن أن تقدم هكذا، أو توضع بداخل صوص الشوكولاتة أو يرش الصوص فوقها حسب الرغبة، وتقدم باردة.

يجب الاهتمام بوضع النشا في المكونات الخاصة بها لأن ذلك يساعد على إعطاؤها القرمشة من الخارج.

عند الخلط يجب التأكد من أن القوام مطاطي وسط، ليس سميك ولا خفيف، لأن ذلك يساعد في الحصول على الزلابية الرائعة، ويجب تفريغ الهواء بعد التخمير، وتقلب العجينة من تحت لفوق.

من أهم التكات الرائعة للتحمير والحصول على نتيجة مذهلة، تجهيز طاستين للتحمير، الأولى بها زيت بارد والأخرى بها زيت ساخن، تحمر الزلابية أولًا في الطاسة التي بها الزيت البارد نصف تحميرة، وبعدها تخرج على الطاسة التي بها الزيت الساخن للحصول على اللون الذهبي.

خطوات تحضير الزلابية بالشوكولاتةأسرار نجاح الزلابية