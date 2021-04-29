طريقة عمل الكنافة الخشنة في المنزل بالمقادير والخطوات وطعم خيالي

طريقة عمل الكنافة الخشنة , الكنافة الخشنة تعد من أولى الأنواع التي يتم تحضيرها في مصر، فيتم صنعها بشكل يدوي من خلال عامل واناء به ثقوب على فرن خاص، ويفضلها عدد كبير من الأشخاص سواء ملفوفة أصابع أو بالقشطة أو بالجبن والفستق وغيرهم من الوصفات الأخرى، إليكي أسهل طريقة عمل الكنافة الخشنة في خطوات. طريقة عمل الكنافة الخشنة طريقة عمل الكنافة الخشنة لجميع عشاق الكنافة الخشنة نقدم وصفات لتحضيرها بشكل جذاب ومذاق يحبه الجميع ويتم كالآتي: المكونات ربع كيلو سمنة أو زبدة سائلة.

نصف كيلو كنافة خشنة.

نصف كيلو جبن عكاوي عقب نقعها في الماء.

4 ملاعق كبيرة فستق مجروش.

كوبين من الشربات للتحلية.

قليل من ماء الورد. طريقة التحضير نخلط نصف السمن أو الزبدة مع الكنافة في وعاء عميق حتى تتشبع الكنافة منها تمامًا.

وبالجزء الأخر من السمن ندهن الصينية الخاصة بالتسوية جيدًا وخاصة الجوانب.

نقوم بفرد جزء من الكنافة في الصينية مع تسوية الجوانب بقاعدة كوب زجاجي.

ثم نرص الجبن على الكنافة بشكل مرتب ثم نضيف الجزء الثاني من الكنافة ونفردها جيدًا.

نضعها في فرن ساخن للتسوية فترة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي داكن.

عقب خروج الصينية من الفرن نضيف ماء الورد للشربات وتقليبه ثم نسكبها على الكنافة من جميع الجوانب.

تقطع وتقدم مع تزيينها بالمكسرات أو الفواكه. طريقة عمل الكنافة الخشنة بالقشطة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل الكنافة الخشنة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة الخشنة.

كوب سمن أو زبدة.

3 ملاعق من السكر البودرة.

ملعقة زبده جاموسى.

مكسرات مختلفة.

كوبين من الشربات للتحلية. مكونات القشطة كوبين من اللبن الحليب.

نصف كوب نشا.

ملعقتين من القشطة.

ملعقة كبيرة من السميد الخشن.

نصف ملعقة فانيليا. مكونات القشطة طريقة التحضير قومي بتفتيت الكنافة جيدًا ثم اخلطي السمن بها بعد ذوبانه بشكل جيد.

ثم ضعي عليهم السكر البودرة واستمري في التقليب حتى يتخللهم جيدا.

ادهني صينية بملعقة الزبدة ومن الجوانب ثم ضعي نصف مقدار الكنافة مع فرده جيدًا.

ثم ضعي في وعاء آخر الحليب والنشا مع التقليب ثم القشطة والسميد والفانيليا.

وضعي الوعاء على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى الغليان ويتجانس الخليط.

اتركي القشطة تبرد تمامًا ثم قومي بفردها على الكنافة في الصينية ثم اسكبي باقي الكنافة وافرديها على القشطة.

توضع الصينية في فرن ساخن حتى تمام النضج ثم اسكبي الشربات عليها فور خروجها من الفرن وتزين بالمكسرات. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الكنافة الخشنة , الكنافة الخشنة تعد من أولى الأنواع التي يتم تحضيرها في مصر، فيتم صنعها بشكل يدوي من خلال عامل واناء به ثقوب على فرن خاص، ويفضلها عدد كبير من الأشخاص سواء ملفوفة أصابع أو بالقشطة أو بالجبن والفستق وغيرهم من الوصفات الأخرى، إليكي أسهل طريقة عمل الكنافة الخشنة في خطوات. طريقة عمل الكنافة الخشنة طريقة عمل الكنافة الخشنة لجميع عشاق الكنافة الخشنة نقدم وصفات لتحضيرها بشكل جذاب ومذاق يحبه الجميع ويتم كالآتي: المكونات ربع كيلو سمنة أو زبدة سائلة.

نصف كيلو كنافة خشنة.

نصف كيلو جبن عكاوي عقب نقعها في الماء.

4 ملاعق كبيرة فستق مجروش.

كوبين من الشربات للتحلية.

قليل من ماء الورد. طريقة التحضير نخلط نصف السمن أو الزبدة مع الكنافة في وعاء عميق حتى تتشبع الكنافة منها تمامًا.

وبالجزء الأخر من السمن ندهن الصينية الخاصة بالتسوية جيدًا وخاصة الجوانب.

نقوم بفرد جزء من الكنافة في الصينية مع تسوية الجوانب بقاعدة كوب زجاجي.

ثم نرص الجبن على الكنافة بشكل مرتب ثم نضيف الجزء الثاني من الكنافة ونفردها جيدًا.

نضعها في فرن ساخن للتسوية فترة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي داكن.

عقب خروج الصينية من الفرن نضيف ماء الورد للشربات وتقليبه ثم نسكبها على الكنافة من جميع الجوانب.

تقطع وتقدم مع تزيينها بالمكسرات أو الفواكه. طريقة عمل الكنافة الخشنة بالقشطة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل الكنافة الخشنة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة الخشنة.

كوب سمن أو زبدة.

3 ملاعق من السكر البودرة.

ملعقة زبده جاموسى.

مكسرات مختلفة.

كوبين من الشربات للتحلية. مكونات القشطة كوبين من اللبن الحليب.

نصف كوب نشا.

ملعقتين من القشطة.

ملعقة كبيرة من السميد الخشن.

نصف ملعقة فانيليا. مكونات القشطة طريقة التحضير قومي بتفتيت الكنافة جيدًا ثم اخلطي السمن بها بعد ذوبانه بشكل جيد.

ثم ضعي عليهم السكر البودرة واستمري في التقليب حتى يتخللهم جيدا.

ادهني صينية بملعقة الزبدة ومن الجوانب ثم ضعي نصف مقدار الكنافة مع فرده جيدًا.

ثم ضعي في وعاء آخر الحليب والنشا مع التقليب ثم القشطة والسميد والفانيليا.

وضعي الوعاء على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى الغليان ويتجانس الخليط.

اتركي القشطة تبرد تمامًا ثم قومي بفردها على الكنافة في الصينية ثم اسكبي باقي الكنافة وافرديها على القشطة.

توضع الصينية في فرن ساخن حتى تمام النضج ثم اسكبي الشربات عليها فور خروجها من الفرن وتزين بالمكسرات. طريقة التحضير

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