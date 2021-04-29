سر بسكويت عيد المحلات الجاهز مقرمش بالكوب من أسهل وأنجح وصفات العيد

سر بسكويت عيد المحلات الجاهز مقرمش معايير بالكوب من أسهل وأنجح وصفات العيد، يعد بسكويت من أكثر مقرمشات التي لا غنى عنها في كل منزل خاصة في صباح يوم العيد مع كوب الشاي باللبن وتناوله مع الكحك أو بسكويت، وبدلا من شراءه من محلات يمكن صنعه في منزل بنفس مكونات المحلات وهذا ما احضرناه لكم من وصفات مختلفة لعمل بسكويت وكلها ناجحة ولكن يجب الالتزام بمقادير مضبوطة والخطوات حتى تمنحك النتيجة التي ترغبين فيها من بسكويت مقرمش وتحتفلي به ما بين أسرتك في العيد فتابعوا معنا. طريقة بسكويت عيد المحلات الجاهز المقرمش نحتاج إلى 7 أكواب ونصف الكوب من الدقيق. عدد اثنين كوب من سكر البودرة منخول ناعم. حوالي 200 جرام من زبدة طرية بحرارة غرفة حوالي كوب. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد أربع بيض بحرارة الغرفة. ربع كوب من الزيت. نصف كوب من ماء مذاب فيه عدد 2 ملعقة كبيرة من بودرة برتقال أو كوب عصير برتقال فريش. ملعقة ونصف من جوز هند مبشور أو من بشر برتقال. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من بيكنج بودر. خطوات تحضير بسكويت العيد بالتفاصيل تلك الطريقة سنعد بها بسكويت في ماكينة البسكويت المخصصة للعيد، يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح وتخلط كل مكونات مع جوز الهند.

ثم في وعاء العجن يتم خفق كل من زبدة مع زيت والخفق مستمر دون توقف لمدة خمس دقائق حتى يكون مزيج كريمي بلون أبيض.

بالتدريج يضاف السمن إلى سكر بودرة بالتدريج مع الخفق ويضاف لها البيض بالتدريج حبة تلو الأخرى وكل حبة نخفق.

ولا تضاف البيضة الأخرى إلا بعد اختفاء البيضة في مزيج مع خفق، ثم نضيف دقيق منخول ويضاف عليها عصير برتقال.

وتعجن باليد جيدا لمدة 5 دقائق حتى يتشرب العجين كل سوائل المضافة ويكون مزيج واحد، لكي تضمني نجاح عجينة بسكويت أنها لا تكون غير لاصقة باليد وتلك أبرز دليل على نجاح البسكويت.

ويوضع ملعقة كبيرة من زيت على اليد وتمسح بها وجه العجينة وتغطى حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم يوضع العجين في ماكينة البسكويت ونبدأ في تشكيلها وترص في صواني الخبز، تخبز في فرن سابق تسخين على حرارة 160 وعندما يتغير لونه يخرج من الفرن. طريقة بسكويت عيد المحلات الجاهز المقرمشخطوات تحضير بسكويت العيد بالتفاصيل الوسوم

سر بسكويت عيد المحلات الجاهز مقرمش معايير بالكوب من أسهل وأنجح وصفات العيد، يعد بسكويت من أكثر مقرمشات التي لا غنى عنها في كل منزل خاصة في صباح يوم العيد مع كوب الشاي باللبن وتناوله مع الكحك أو بسكويت، وبدلا من شراءه من محلات يمكن صنعه في منزل بنفس مكونات المحلات وهذا ما احضرناه لكم من وصفات مختلفة لعمل بسكويت وكلها ناجحة ولكن يجب الالتزام بمقادير مضبوطة والخطوات حتى تمنحك النتيجة التي ترغبين فيها من بسكويت مقرمش وتحتفلي به ما بين أسرتك في العيد فتابعوا معنا. طريقة بسكويت عيد المحلات الجاهز المقرمش نحتاج إلى 7 أكواب ونصف الكوب من الدقيق. عدد اثنين كوب من سكر البودرة منخول ناعم. حوالي 200 جرام من زبدة طرية بحرارة غرفة حوالي كوب. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد أربع بيض بحرارة الغرفة. ربع كوب من الزيت. نصف كوب من ماء مذاب فيه عدد 2 ملعقة كبيرة من بودرة برتقال أو كوب عصير برتقال فريش. ملعقة ونصف من جوز هند مبشور أو من بشر برتقال. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من بيكنج بودر. خطوات تحضير بسكويت العيد بالتفاصيل تلك الطريقة سنعد بها بسكويت في ماكينة البسكويت المخصصة للعيد، يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح وتخلط كل مكونات مع جوز الهند.

ثم في وعاء العجن يتم خفق كل من زبدة مع زيت والخفق مستمر دون توقف لمدة خمس دقائق حتى يكون مزيج كريمي بلون أبيض.

بالتدريج يضاف السمن إلى سكر بودرة بالتدريج مع الخفق ويضاف لها البيض بالتدريج حبة تلو الأخرى وكل حبة نخفق.

ولا تضاف البيضة الأخرى إلا بعد اختفاء البيضة في مزيج مع خفق، ثم نضيف دقيق منخول ويضاف عليها عصير برتقال.

وتعجن باليد جيدا لمدة 5 دقائق حتى يتشرب العجين كل سوائل المضافة ويكون مزيج واحد، لكي تضمني نجاح عجينة بسكويت أنها لا تكون غير لاصقة باليد وتلك أبرز دليل على نجاح البسكويت.

ويوضع ملعقة كبيرة من زيت على اليد وتمسح بها وجه العجينة وتغطى حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم يوضع العجين في ماكينة البسكويت ونبدأ في تشكيلها وترص في صواني الخبز، تخبز في فرن سابق تسخين على حرارة 160 وعندما يتغير لونه يخرج من الفرن. طريقة بسكويت عيد المحلات الجاهز المقرمشخطوات تحضير بسكويت العيد بالتفاصيل

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