شيش طاووك مثل المطاعم وتقديمه علي الفطور في رمضان

شيش طاووك الرائع الذي يقدم بالمطاعم اصبح بإمكانك الآن عمله وتقديمه بالمنزل مثل المطاعم أو بنكه ألذ عنه والذي سوف نقوم بشرحه لكم عن طريق المطبخ المصري المعروف بألذ أكلاته الرائعة، كما تسال الكثير علي مواقع التواصل أيضا عن كيفيه تحضير وجبه الأرز مع الدجاج آلإوزي علي طريقه الشيف بوراك التركي و كيفيه عمل فطيره البيتزا المحشية والتي تقدم علي الفطار أيضا في رمضان والذين يمكن تحضيرهم بالمنزل بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح طريقه التحضير بالتفصيل علي الطريقة المصرية والمقادير اللازمة للوجبه من خلال هذه المقالة. مقادير الشيش طاووك مقادير الشيش طاووك والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير الخاصة واللازمة لتحضير الشيش طاووك بالمنزل والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية: كوب من الزبادي المستخلص من اللبن.

3 قطع كبيره من صدر الدجاجة ويتم تقطيعهم إلي مكعبات.

حبتين من البصل ويتم فرمهم فرم ناعم جدا وفص نوم مفروم ناعم أيضا.

حبه من الطماطم ويتم فرمها فرم طازج.

ملعقه كبيره ونصف من زيت الزيتون ونصف ملعقه من الخل الأبيض.

ملعقه كبيره من عصير الليمون ونصف ملعقه من الباربريكا وملعقه من السماق.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه من البهارات المشكلة.

ربع ملعقه صغيره من ألكركم ورشه من القرفة المطحونة.

نصف ملعقه صغيره من الملح ورشه من الهيل وربع ملعقه صغيره من الكمون.

ملعقه كبيره من الزعتر المجفف. طريقه تحضير الشيش طاووك طريقه تحضير الشيش طاووك والآن سوف نوضح لحضراتكم طريقه وكيفيه عمل الشيش بكل سهوله في المنزل وتقديمه ساخنا علي الفطار، وهذه الطريقة تكتمن في النقاط الأتية: يجب إحضار وعاء ووضع اللبن به والثوم والبصل والطماطم وخلطهم ببعض.

يتم إضافة زيت الزيتون و معجون الفلفل الحار والخل الأبيض و عصير الليمون و السماق.

يتم نكهه الباربريكا و البهارات المشكل والفلفل الأسود والخلط وبعدها يتم إضافة ألكركم والقرفة والهيل والكمون والملح والزعتر المجفف والمزج بينهم جيدا حتي يتم تجانسه ببعضه.

يتم إضافة مكعبات الدجاج وبعدها يتم تقليبها مع الخلطة حتي تتجانس ببعضها البعض.

يتم نقع الدجاج بالخلطة ويفضل أن تكون المدة ليله كامله للحصول علي النكهة الرائعة. الوسوم

شيش طاووك الرائع الذي يقدم بالمطاعم اصبح بإمكانك الآن عمله وتقديمه بالمنزل مثل المطاعم أو بنكه ألذ عنه والذي سوف نقوم بشرحه لكم عن طريق المطبخ المصري المعروف بألذ أكلاته الرائعة، كما تسال الكثير علي مواقع التواصل أيضا عن كيفيه تحضير وجبه الأرز مع الدجاج آلإوزي علي طريقه الشيف بوراك التركي و كيفيه عمل فطيره البيتزا المحشية والتي تقدم علي الفطار أيضا في رمضان والذين يمكن تحضيرهم بالمنزل بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح طريقه التحضير بالتفصيل علي الطريقة المصرية والمقادير اللازمة للوجبه من خلال هذه المقالة. مقادير الشيش طاووك مقادير الشيش طاووك والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير الخاصة واللازمة لتحضير الشيش طاووك بالمنزل والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية: كوب من الزبادي المستخلص من اللبن.

3 قطع كبيره من صدر الدجاجة ويتم تقطيعهم إلي مكعبات.

حبتين من البصل ويتم فرمهم فرم ناعم جدا وفص نوم مفروم ناعم أيضا.

حبه من الطماطم ويتم فرمها فرم طازج.

ملعقه كبيره ونصف من زيت الزيتون ونصف ملعقه من الخل الأبيض.

ملعقه كبيره من عصير الليمون ونصف ملعقه من الباربريكا وملعقه من السماق.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه من البهارات المشكلة.

ربع ملعقه صغيره من ألكركم ورشه من القرفة المطحونة.

نصف ملعقه صغيره من الملح ورشه من الهيل وربع ملعقه صغيره من الكمون.

ملعقه كبيره من الزعتر المجفف. طريقه تحضير الشيش طاووك طريقه تحضير الشيش طاووك والآن سوف نوضح لحضراتكم طريقه وكيفيه عمل الشيش بكل سهوله في المنزل وتقديمه ساخنا علي الفطار، وهذه الطريقة تكتمن في النقاط الأتية: يجب إحضار وعاء ووضع اللبن به والثوم والبصل والطماطم وخلطهم ببعض.

يتم إضافة زيت الزيتون و معجون الفلفل الحار والخل الأبيض و عصير الليمون و السماق.

يتم نكهه الباربريكا و البهارات المشكل والفلفل الأسود والخلط وبعدها يتم إضافة ألكركم والقرفة والهيل والكمون والملح والزعتر المجفف والمزج بينهم جيدا حتي يتم تجانسه ببعضه.

يتم إضافة مكعبات الدجاج وبعدها يتم تقليبها مع الخلطة حتي تتجانس ببعضها البعض.

يتم نقع الدجاج بالخلطة ويفضل أن تكون المدة ليله كامله للحصول علي النكهة الرائعة.

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