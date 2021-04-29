أسهل طريقة لعمل القطايف بطريقة شهية ولذيذة في البيت خطوة بخطوة

تعتبر القطايف من الحلويات المحببة في شهر رمضان الكريم، وهناك الكثير من أنواع القطايف بداية من طريقه العجينة إلى طريقة الحشو الذي يستخدم بها، فهناك قطايف محشوه بالمكسرات وهناك قطايف محشوه بالكريمة وهناك قطايف محشوه بالجبن وهناك أيضا محشوه باللحم المفروم، وتعتبر القطايف من المعجنات اللذيذة جدا لأنها سهله وبسيطه جدا في طريقه صنعها ولا تحتاج إلي وقت أو مجهود، وسوف نتكلم عن طريقه عمل القطايف وأشكال وطرق أكلها وأنواع الحشو التي ممكن أن تستخدم في عملها.

كيفيه صنع عجينة القطايف:

سوف نقوم بتحضير عجينة القطايف في مدة زمنيه لا تتراوح عن 25 دقيقة.

المكونات:

معلقتين من السكر.

نص كوب من السميد.

معلقه بيكنج بودر.

معلقه من ماء الزهر.

معلقه كبيرة من النشا.

عدد اثنان كوب من الدقيق.

كوبين من الماء.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بإحضار إناء عميق ثم نقوم بوضع الدقيق في الإناء وبعد ذلك نقوم بإحضار باقي المكونات الجافة وهي البيكنج بودر والسميد والسكر والنشا.

نقوم بخلط المكونات الجافة جيدا نقوم بصنع حفره في الخليط ونضع فيه ماء الزهور وفي نفس الوقت نحرك الخليط حتي يتجانس ثم نتركه حتي يتخمر العجين لمده لا تقل عن النصف ساعه.

ولجعل العجين يتخمر بشكل جيدا هناك ملاحظه هامه يجب معرفتها هي من المهم جدا وضع غطاء علي الخليط للحرص علي عدم دخول الهواء للعجين وبذلك يتخمر بشكل صحيح وسريع.

نحضر طاسه من الجرانيت أو الزنك حتي لا تلتصق بها القطايف ونقوم بتسخين المقلاة جيدا ونضع القليل من الزيت ثم نقوم بسكب الخليط علي شكل دوائر صغيره ونتركها علي نار هادئه حتي نحصل علي اللون الذهبي وهكذا حتي تنتهي الكميه المطلوبة.

ومن اهم الملاحظات التي يرجى مرعاتها أثناء عمل القطايف هي ترك العجينة لكي تتخمر لمده لا تقل عن النصف ساعه أو اكثر من ذلك أو حتي ملاحظه فقاقيع الهواء في العجين، وأيضا عند تحضير القطايف يجب إن تكون المقلاة التي نصنع فيها القطايف من الجرانيت أو الزنك حتي لا تلتصق بها وان تكون ساخنه جدا ويفضل شوي القطايف بها بدون زيوت حتي تكون صحيه، وبعد تحضيرها نقوم بعمل الحشو علي حسب الرغبة سواء كانت قطايف حلوه او قطايف حادقه.