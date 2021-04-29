طريقة عمل حلاوة الجبن السورية ألذ الحلويات الشامية بطعم رائع

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية , تعد حلاوة الجبن من الحلوى الشامية وهي حلوى شعبية، أول من صنعها سكان مدينة حماة، وهذا منذ سنوات طويلة فهم أتقنوا صنعها لمذاق محبوب وبمكونات محددة، مثل الجبن والقشطة والشربات والسميد والمكسرات وتقدم باردة والبعض يفضلها بالشربات وأخرين بدونه، وتتميز بأنها خفيفة وشكلها وطعمها جذاب يفضلها الكبار والصغار، ونحن نقدم لكي كيفية عمل حلاوة الجبن في المنزل بدون مجهود.

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية

يتم تحضير حلاوة الجبن بالطريقة الشامية واللبنانية وغيرهم ولكن كافة الطرق تعتمد على الجبن والسميد والشربات، وإليكي المكونات وطريقة التحضير في خطوات وهي:

نصف كيلو جبنة موزاريلا.

200 جرام من السميد.

كوب ماء.

3 ملاعق من ماء الورد.

ربع كيلو من جبن ماسكاربوني.

ربع كيلو من جبن ريكوتا.

كوب ونصف من الشربات الجاهز.

فستق مفروم للزينة.

قبل البدء في أي تحضير وزعي الشربات على صينيتين بالتساوي وضعيهم جانبا.

في وعاء مناسب يتم خفق نوعي الجبن الماسكاربوني والريكوتا بشكل مستمر حتى يختلطوا تماما.

ثم قطعي الموزاريلا شرائح و حمصي السميد 4 دقائق على النار.

في نفس المقلاة التي تم تحميص السميد بها ضيفي الموزاريلا وماء الورد والماء مع التقليب على النار حتى تصبح عجينة لينة.

يتم تقسيم الخليط السابق في الصواني مع فردها جيدًا ومن الممكن حشوها ببعض المكسرات أو حشوها بالقشطة حلاوة الجبن التي سوف نوضح خطوات تحضيرها بعد ذلك، ثم لفها رولات متساوية.

وتقطع بعد ذلك قطع متساوية ويرش عليها الفستق وقليل من الشربات وتقدم.

المكوناتطريقة التحضير

طريقة عمل قشطة حلاوة الجبن

هي أفضل حشو لحلاوة الجبن لأنها من مكونات هشة ولذيذة وتعمل على تماسك الجبن وسهولة لفها مع وجود مكسرات وجوز الهند المبشور، ويتم اعدادها كالآتي:-

نصف كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

كوبين حليب مجفف.

3 أكواب ماء.

100 جرام زبدة مكعبات.

نصف ملعقة مستكة مطحونة ناعمة.

ملعقة من ماء الورد.

في إناء مناسب اخلطي الدقيق والحليب وماء الورد والمستكة والماء جيدًا مع استمرار التقليب تمام الذوبان.

على نار هادئة نضع الإناء مع التقليب بهدوء مع اضافة قطع الزبدة بالتدريج بدون توقف عن التقليب في جميع جوانب الوعاء حتى يصبح قوامه غليظ قليلًا.

يرفع الاناء عن النار ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم تستخدم كحشو لحلاوة الجبن مع رش قليل من جوز الهند حسب الرغبة.

المكوناتطريقة التحضير