طريقة الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن العكاوي في البيت خطوة بخطوة

طريقة الكنافة النابلسية , الكنافة النابلسية من أشهر الأطعمة والحلوى الشامية فهي تتميز بمكونات محببة للكبار والصغار، فهي لا تقدم في شهر رمضان فحسب بل تقدم على مدار العام وفي المناسبات، ويتم اعدادها بجبن العكاوي الخالية من الملح وأيضًا الجبنة الموتزاريلا وهذا يعطيها شكل وطعم شهي للغاية، نحن نقدم لكي طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت.

طريقة الكنافة النابلسية

تتميز الكنافة النابلسية بمذاق مميز ويتم تحضيرها بنوع خاص من الجبن بمذاق كريمي ممتع، ونحن نقدم لكم طريقة تحضيرها ومكوناتها لتقوم باعدادها كل ربة منزل في البيت ولا تحتاج لشرائها، ويتم تحضيرها طبقا للخطوات التالية:

نصف كيلو كنافة ناعمة.

300 جرام من السمن.

350 جرام جبن عكاوي مبشورة.

كوبين من الحليب.

ملعقتين نشا.

كوب سكر أبيض.

شربات خفيف القوام.

لابد من وضع الحليب والنشا والسكر في إناء ثم التقليب جيدًا والوضع على النار مع الاستمرار في التقليب.

عقب نزولهم من النار نضيف الجبنة لهم مع التقليب.

في صينية مدهونة بالسمن نضع نصف الكنافة المخلوطة بالسمن مع الفرد بشكل مناسب في الصينية.

ثم نضع خليط اللبن والنشا والجبنة ونفرده جيدا ويراعى عدم وصوله لجوانب الصينية.

ثم نفرد الجزء الثاني من الكنافة لتغطية كل الصينية حتى الجوانب.

نضعها في فرن ساخن ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي مميز، وفور خروجها نضع عليها الشربات مع التوزيع على الصينية كلها.

من الممكن رش مكسرات على السطح، وتقطع وتقدم.

المكوناتطريقة التحضير

الكنافة النابلسية بالجبن والدقيق

المكونات

كيلو كنافة مقطعة خشن.

6 أكواب من الجبنة العكاوي، ولابد من تقطيعها شرائح.

2 كوب سمن بلدي.

2 كوب دقيق أبيض.

ربع كوب ماء ورد.

كوب كبير من الشربات.

لابد من نقع الجبن في الماء لمنع أي طعم مالح، ثم تصفى جيدًا في مصفاة ضيقة.

في وعاء نضع مقدار الكنافة ونخلطها جيدًا بالسمن مع التقليب لضمان وصول السمن لكل جزء.

نقسم الكنافة في صينيتين صغيرتين مع فرد الكنافة جيدًا ووضع الصينيتين في الفرن حتى يتغير اللون وتنضج.

في ماء مغلي على النار نضع الجبن ثم نضيف الدقيق مع استمرار التقليب ثم اضافة ماء الورد ونقوم بالتقليب حتى يصبح قوام متجانس.

يتم توزيع الخليط السابق على الصينيتين ثم تطبيق واحدة على الأخرى مع اضافة الشربات ثم التقطيع وتقديمها.

طريقة التحضير