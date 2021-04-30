طريقة عمل الفازلين الطبيعي لشعر ناعم مثل الحرير ورائحة عطرية جميلة

يعد الفازلين ، من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة والشعر، وهو منتج طبيعي يعمل على حماية البشرة والشعر من عوامل الجو الضارة، يحتوي الفازلين على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة والشعر النعومة والترطيب الكاملة، يدخل الفازلين في كثير من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات وروج الشفايف، والماسكات الطبيعية، لأن مكونه الأساسي هو شمع العسل، وهو حل مثالي ورائع للشعر المجعد والخشن، ويساعد على تنعيم الشعر ويسهل تصفيفه، ويمنع تساقطه ويزيد من مرونة الشعر ويجعله ناعم، وله فوائد عديدة في حماية البشرة من الالتهابات والتسلخات التي تصيب الجلد نتيجة حرارة الجو العالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفازلين الطبيعي بالمنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.

مكونات الفازلين الطبيعي

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف فنجان من زيت الزيتون. نصف فنجان من زيت الجوز الهند. ملعقة من زيت جنين القمح. مكعب من شمع العسل. ملعقة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفازلين الطبيعي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير من الألمنيوم ونضع به شمع العسل ونضع على نار هادئة حتى تذوب تماماً.

نحضر برطمان فارغ ونقوم بتفريغ شمع العسل بعد إذابة، ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت جنين القمح، وزيت جوز الهند ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها وتصبح سائلة.

نتركه جانباً حتى تتماسك جيداً ويصبح مثل الفازلين الجاهز.

يمكن استخدام الفازلين على الشعر والبشرة لأنه يحتوي على مكونات طبيعية لا تسبب بأي أضرار.

طريقة عمل الجلسرين لبشرة ناعمة منزل الحرير

سوف نتعرف على طريقة عمل الجلسرين المنزلي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر حلة صغيرة ونضع بها نصف كيلو من السكر الأبيض صغيرة من ملح الليمون، ونضعهم على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً، نترك الخليط يغلي على النار لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونضيف له نصف كوب من الخل ونقلبه جيداً حتى يبرد. نحضر زجاجة فارغة ونضع بها الجلسرين ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة عمل مخمرية الشعر برائحة جميلة

سوف نتعرف على طريقة تحضير المخمرية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-