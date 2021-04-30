اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض نهائيا والنتيجة مضمونة 100%

اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض من أنواع الحلى المفضلة للجميع كريم الكراميل، يحبها الأطفال الصغار والكبار أيضًا، تحتوي علي الكثير من المكونات المفيدة ولها قيمة غذائية عالية من أجل الأطفال، قومي بتحضير أسهل طريقة للكريم كراميل بدون بيض باستخدام الفرن، ولا تستعيني بالخلطات الجاهزة فهي غنية بمواد سكرية كثيرة ومواد حافظة. اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل طريقة لتحضير الكريم كراميل بدون بيض وتتمثل المكونات كالتالي: مقادير طحين الذرة بمقدار ملعقتان كبيرتان

خلاصة الفانيليا بمقدار ربع ملعقة واحدة

السكر الأبيض بمقدار ربع كوب.

حليب مكثف محلي بمقدار كوب إلا ربع.

لبن زبادي بمقدار كوب إلا ربع.

حليب سائل كامل الدسم بمقدار كوب إلا ربع.

مياه بمقدار ملعقة واحدة كبيرة. طريقة تحضير نقوم بوضع السكر في وعاء على النار، النار يجب أن تكون ذات حرارة متوسطة، ونظل في التقليب حتى يذوب السكر.

بعد ذلك أخفضي درجة الحرارة علي أقل درجة، ونقوم بالتحريك المستمر له حتى يصبح لون المزيج غامق، وشكله شبه محروق.

بتلك الطريقة قد قمنا بكرملة السكر، أحضري أكواب وضعي فيها الكراميل.

في وعاء متوسط الحجم قومي بوضع كل من الحليب المكثف المحلى، الحليب، لبن الزبادي، وبعد ذلك نخفقها معًا جيدًا.

نضف بعد ذلك الطحين وخلاصة الفانيلا، ونظل نخلط في المزيج.

في الأكواب قومي بوضع المزيج على الكراميل.

في صينية فرن ذات ارتفاع نقم بوضع الاكواب، بعد ذلك نغمر الصينية بالماء حتى نصف الأكواب.

درجة حرارة الفرن يجب أن تكون عادية غير مرتفعة، وتترك الأكواب حتى 30 دقيقة في الفرن.

يخرج من الفرن الأكواب، باستخدام أطراف السكين نقوم بتحديد الأطراف حتى يسهل قلب الاكواب.

بعد ذلك في أطباق التقديم قومي بقلب الأكواب حتى يتم التقديم. الوسوم

اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض من أنواع الحلى المفضلة للجميع كريم الكراميل، يحبها الأطفال الصغار والكبار أيضًا، تحتوي علي الكثير من المكونات المفيدة ولها قيمة غذائية عالية من أجل الأطفال، قومي بتحضير أسهل طريقة للكريم كراميل بدون بيض باستخدام الفرن، ولا تستعيني بالخلطات الجاهزة فهي غنية بمواد سكرية كثيرة ومواد حافظة. اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض اسرار الكريم كراميل الجاهز بالطعم الاصلي بدون بيض من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل طريقة لتحضير الكريم كراميل بدون بيض وتتمثل المكونات كالتالي: مقادير طحين الذرة بمقدار ملعقتان كبيرتان

خلاصة الفانيليا بمقدار ربع ملعقة واحدة

السكر الأبيض بمقدار ربع كوب.

حليب مكثف محلي بمقدار كوب إلا ربع.

لبن زبادي بمقدار كوب إلا ربع.

حليب سائل كامل الدسم بمقدار كوب إلا ربع.

مياه بمقدار ملعقة واحدة كبيرة. طريقة تحضير نقوم بوضع السكر في وعاء على النار، النار يجب أن تكون ذات حرارة متوسطة، ونظل في التقليب حتى يذوب السكر.

بعد ذلك أخفضي درجة الحرارة علي أقل درجة، ونقوم بالتحريك المستمر له حتى يصبح لون المزيج غامق، وشكله شبه محروق.

بتلك الطريقة قد قمنا بكرملة السكر، أحضري أكواب وضعي فيها الكراميل.

في وعاء متوسط الحجم قومي بوضع كل من الحليب المكثف المحلى، الحليب، لبن الزبادي، وبعد ذلك نخفقها معًا جيدًا.

نضف بعد ذلك الطحين وخلاصة الفانيلا، ونظل نخلط في المزيج.

في الأكواب قومي بوضع المزيج على الكراميل.

في صينية فرن ذات ارتفاع نقم بوضع الاكواب، بعد ذلك نغمر الصينية بالماء حتى نصف الأكواب.

درجة حرارة الفرن يجب أن تكون عادية غير مرتفعة، وتترك الأكواب حتى 30 دقيقة في الفرن.

يخرج من الفرن الأكواب، باستخدام أطراف السكين نقوم بتحديد الأطراف حتى يسهل قلب الاكواب.

بعد ذلك في أطباق التقديم قومي بقلب الأكواب حتى يتم التقديم.

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