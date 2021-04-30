احترافية تخزين ورق العنب وسر لونه الاخضر من السنه للسنة بطريقة المصانع

احترافية تخزين ورق العنب وسر لونه الاخضر موسم ورق العنب في فصل الربيع يبدأ من شهر مارس، ولكنه غير متوفر في باقي السنة، لا تقومي بشراء ورق العنب المخزن من المتاجر، قومي بتخزين ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة ولا تؤثر على طعمه وقت التحضير في المنزل للتأكد من صحة استخدامه. احترافية تخزين ورق العنب وسر لونه الاخضر من السنه للسنة قومي بمسح كل صورة على حدى من أجل إزالة الرطوبة منها.

ضعي ورق العنب على بعضه، وقومي بتشكيل كل مجموعة مع بعضها.

ضعي الكمية التي ترغبين في حفظها في كيس حفظ الطعام.

حاولي تفريغ الهواء من الكيس بقدر الإمكان.

أغلقي الكيس بإحكام، وبعد ذلك قومي بترطيب الأكياس في الفريزر.

يفضل كتابة تاريخ إعداد الورق للتخزين على الميس باستخدام الأوراق الملصقة، لكي تقومي باستخدامه في الوقت المناسب، وفي حالة وجود أي معلومة إضافية قومي بكتابتها على الورقة. تخزين ورق العنب بالمحلول الملحي تلك الطريقة يتم استخدامها في الكثير من الشركات التي تقوم بحفظ أوراق العنب وبيعها في المتجر.

قومي بتنظيف ورق العنب بالماء جيدًا.

امسحي ورق العنب من الرطوبة وتأكدي من نظافة الورقة وعدم وجود رطوبة بها.

ضعي عدد من الأوراق حوالي 20 ورقة، وقومي بلفها معًا على شكل رول، مثل لف اوراق المحشي.

ضعي الأوراق الملفوفة في برطمان زجاجي، بالتقريب سوف تقومي بوضع 3 لفات من ورق العنب في البرطمان الواحد.

في قدر قومي بصنع محلول ملحي ذو ملوحة متوسطة.

للتأكد من ملوحة الماء الصحيحة قومي بوضع بيضة داخل القدر إذا طفت هذا يعني ملوحتها جيدة.

ضعي المحلول في البرطمان على ورق العنب بعد انخفاض درجة حرارته.

ورق العنب يشرب المحلول لذا قومي بوضع المزيج حتى اكتمال البرطمان، ومع مرور الوقت قومي بوضع المحلول الملحي.

للتأكد من عدم دخول الهواء للداخل قومي بوضع زيت على الوجه. الوسوم

احترافية تخزين ورق العنب وسر لونه الاخضر موسم ورق العنب في فصل الربيع يبدأ من شهر مارس، ولكنه غير متوفر في باقي السنة، لا تقومي بشراء ورق العنب المخزن من المتاجر، قومي بتخزين ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة ولا تؤثر على طعمه وقت التحضير في المنزل للتأكد من صحة استخدامه. احترافية تخزين ورق العنب وسر لونه الاخضر من السنه للسنة قومي بمسح كل صورة على حدى من أجل إزالة الرطوبة منها.

ضعي ورق العنب على بعضه، وقومي بتشكيل كل مجموعة مع بعضها.

ضعي الكمية التي ترغبين في حفظها في كيس حفظ الطعام.

حاولي تفريغ الهواء من الكيس بقدر الإمكان.

أغلقي الكيس بإحكام، وبعد ذلك قومي بترطيب الأكياس في الفريزر.

يفضل كتابة تاريخ إعداد الورق للتخزين على الميس باستخدام الأوراق الملصقة، لكي تقومي باستخدامه في الوقت المناسب، وفي حالة وجود أي معلومة إضافية قومي بكتابتها على الورقة. تخزين ورق العنب بالمحلول الملحي تلك الطريقة يتم استخدامها في الكثير من الشركات التي تقوم بحفظ أوراق العنب وبيعها في المتجر.

قومي بتنظيف ورق العنب بالماء جيدًا.

امسحي ورق العنب من الرطوبة وتأكدي من نظافة الورقة وعدم وجود رطوبة بها.

ضعي عدد من الأوراق حوالي 20 ورقة، وقومي بلفها معًا على شكل رول، مثل لف اوراق المحشي.

ضعي الأوراق الملفوفة في برطمان زجاجي، بالتقريب سوف تقومي بوضع 3 لفات من ورق العنب في البرطمان الواحد.

في قدر قومي بصنع محلول ملحي ذو ملوحة متوسطة.

للتأكد من ملوحة الماء الصحيحة قومي بوضع بيضة داخل القدر إذا طفت هذا يعني ملوحتها جيدة.

ضعي المحلول في البرطمان على ورق العنب بعد انخفاض درجة حرارته.

ورق العنب يشرب المحلول لذا قومي بوضع المزيج حتى اكتمال البرطمان، ومع مرور الوقت قومي بوضع المحلول الملحي.

للتأكد من عدم دخول الهواء للداخل قومي بوضع زيت على الوجه.

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