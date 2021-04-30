أكلات وتكات الشيف شربيني طريقة كبسة اللحم السعودي بالمكسرات والأرز البسمتي

كبسة اللحم السعودية من الأكلات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي ، يقدمها الناس في العزائم والأفراح وهي من الأطباق الأساسية علي السفرة الخليجية يمكن طبخها بأكثر من طريقة مثل كبسة اللحم او كبسة الدجاج ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة كبسة اللحم السعودية. كبسة اللحم السعودية كبسة اللحم السعودية مقادير كبسة اللحم السعودية كالتالي : نصف كوب صغير من السمنة

نصف كوب صغير من الزيت

كيلو من اللحم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل اسمر

ملعقة كبيرة بهارات لحمه

ملعقة كبيرة بهارات كبسة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

نصف ملعقة صغيرة كارى

نصف ملعقة صغيرة كركم

ورق لورا

5حبات من الحبهان

4 حبات من القرنفل

عودين من القرفة

مكعب من المرقة

2 من الليمون المجفف

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 كوب من الارز البسمتى

مكسرات للتزيين طريقة الكبسة السعودي قومى بتقطيع اللحم قطع صغيرة ، ثم قومى بوضع توابل اللحمه مع التقليب الجيد ثم قومى بوضعها على النار وتكون النار عالية ثم قومي بوضع السمنه أو الزبدة وورقتين من الورا وواحده من الليمون المجفف وعود قرفة ثم نضع اللحم ويتم التقليب باستمرار حتي تأخذ لون ثم نضع البصل عليها ونتركها لمدة 15 دقيقة مع زيادة الماء ثم نضع في قدر علي النار الماء والأرز وباقي التوابل الأخري حتي يتم الغليان عند تمام استواء اللحم نضع عليها الأرز ونضيف له المرقة ونضعه علي نار متوسطة لمدة 20 دقيقة ثم نضعها في طبق التقديم ويتم التزيين بالمكسرات والزبيب . طريقة الكبسة السعودي الوسوم

كبسة اللحم السعودية من الأكلات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي ، يقدمها الناس في العزائم والأفراح وهي من الأطباق الأساسية علي السفرة الخليجية يمكن طبخها بأكثر من طريقة مثل كبسة اللحم او كبسة الدجاج ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة كبسة اللحم السعودية. كبسة اللحم السعودية كبسة اللحم السعودية مقادير كبسة اللحم السعودية كالتالي : نصف كوب صغير من السمنة

نصف كوب صغير من الزيت

كيلو من اللحم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل اسمر

ملعقة كبيرة بهارات لحمه

ملعقة كبيرة بهارات كبسة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

نصف ملعقة صغيرة كارى

نصف ملعقة صغيرة كركم

ورق لورا

5حبات من الحبهان

4 حبات من القرنفل

عودين من القرفة

مكعب من المرقة

2 من الليمون المجفف

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 كوب من الارز البسمتى

مكسرات للتزيين طريقة الكبسة السعودي قومى بتقطيع اللحم قطع صغيرة ، ثم قومى بوضع توابل اللحمه مع التقليب الجيد ثم قومى بوضعها على النار وتكون النار عالية ثم قومي بوضع السمنه أو الزبدة وورقتين من الورا وواحده من الليمون المجفف وعود قرفة ثم نضع اللحم ويتم التقليب باستمرار حتي تأخذ لون ثم نضع البصل عليها ونتركها لمدة 15 دقيقة مع زيادة الماء ثم نضع في قدر علي النار الماء والأرز وباقي التوابل الأخري حتي يتم الغليان عند تمام استواء اللحم نضع عليها الأرز ونضيف له المرقة ونضعه علي نار متوسطة لمدة 20 دقيقة ثم نضعها في طبق التقديم ويتم التزيين بالمكسرات والزبيب . طريقة الكبسة السعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلات وتكات الشيف شربيني طريقة كبسة اللحم السعودي بالمكسرات والأرز البسمتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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