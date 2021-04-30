أحلي قمر الدين في رمضان 2021 وطريقة سهلة في البيت (لفائف – عصير – مهلبية)

في مقالة اليوم سوف نقوم بعمل قمر الدين خطوة بخطوة من أول اللفائف والعصير إلى المهلبية وبطريقة سهلة وبسيطة وقبل ذلك سوف نتحدث عن فوائد قمر الدين وخاصتا في الشهر الكريم ، فمن المعروف أن قمر الدين يصنع من فاكهة المشمش الطبيعية وله فوائد عديدة وخاصتا للصائمين في شهر رمضان ، ويرجع سبب ذلك لإحتواء قمر الدين على معادن وفيتامينات يحتاجها الجسم ومفيدة لصحة الصائمين ، كما إنه من السهل أن نقوم بتحضيره في المنزل بطرق بسيطة جدا. طريقة عمل لفائف قمر الدين طريقة عمل لفائف قمر الدين المقادير المطلوبة : 2 لتر ماء

3 كيلو مشمش طازج

نصف كيلو سكر ناعم طريقة التحضير: نقوم بإزالة بذور المشمش ، ثم نقوم بغسل المشمش بالماء جيدا ويتم تصفيته بعد ذلك ، ثم نقوم بوضع الماء في حلة ونضعها علي النار ونضيف إليها السكر الناعم والمشمش المغسول ، ونقوم بتقليب الخليط كل فترة وهو علي النار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وحتي يذوب السكر تماما مع الخليط. وبعد أن يبرد الخليط نقوم بوضعه في الخلاط ويتم خلطه جيدا ، ثم نقوم بعد ذلك بتصفية الخليط بواسطة مصفاه حتي يتم التخلص من قشر المشمش نقوم بتحضي صواني خشبية مدهونة بزيت الزيتون ليتم فرد الخليط عليها ، ويترك بعد ذلك الخليط حتي يتماسك ، ونقوم بتغطيته بورق التغليف المصنوع من البلاستيك ، ثم يترك لمدة ليلة كاملة ، وبعد ذلك يتم لف لفائف قمر الدين في ورق ألمونيوم لحين الإستخدام. طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير المطلوبة :طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير المطلوبة : شريحة قمر الدين حسب الطلب

1 لتر من الماء المغلي

نصف كوب سكر طريقة التحضير : نقوم بنقع شريحة قمر الدين لمدة ساعة في الماء المغلي ، تم نقوم بوضعه بمائه داخل الخلاط بعد أن تكون شريحة قمر الدين قد لانت ، ثم نقوم بإضافة السكر إليه ونقوم بالخلط داخل الخلاط حتي يتم إذابة خليط قمر الدين تماما ، ونقوم بعد ذلك بوضع العصير في إناء ويوضع بالثلاجة حتي يبرد نقوم بصب عصير قمر الدين في أكواب للتقديم طريقة عمل مهلبية قمر الدين المقادير المطلوبة :طريقة عمل مهلبية قمر الدين المقادير المطلوبة : 4 معالق كبيرة من النشا

شريحة من قمر الدين

4 أكواب ماء

نصف كوب من السكر

فول سوداني أو جوز هند أو لوز وفسدق حسب الطلب للتزيين طريقة التحضير : نقوم بغلي الماء ونوضع به شريحة قمر الدين ونقوم بالتقليب حتي يذوب الخليط تماما ونتركه بعد ذلك ليبرد ، ثم نقوم بوضع الخليط داخل الخلاط ونقوم بالخلط جيدا ، ثم نقوم بوضع الخليط في حلة علي النار ونقوم بإضافة السكر ونقوم بالتقليب حتي يذوب السكر مع الخليط في تلك الأثناء نقوم بإذابة النشا داخل ربع كوب ماء بارد ، ونقوم بإضافة النشا إلى الخليط ونقوم بالتقليب جيدا وهو على النار حتي يصبح القوام متماسك وبعد ذلك نقوم بصب مهلبية قمر الدين في أطباق ونقوم بتزينها بجوز الهند والفسدق حسب الطلب ، ثم توضع الأطباق في الثلاجة لتبرد لمدة ساعتين لتكون جاهزة للتقديم يقدم كل من عصير قمر الدين ومهلبية قمر الدين بعد وجبة الأفطار. وبالهنا والشفا المقادير المطلوبة : الوسوم

في مقالة اليوم سوف نقوم بعمل قمر الدين خطوة بخطوة من أول اللفائف والعصير إلى المهلبية وبطريقة سهلة وبسيطة وقبل ذلك سوف نتحدث عن فوائد قمر الدين وخاصتا في الشهر الكريم ، فمن المعروف أن قمر الدين يصنع من فاكهة المشمش الطبيعية وله فوائد عديدة وخاصتا للصائمين في شهر رمضان ، ويرجع سبب ذلك لإحتواء قمر الدين على معادن وفيتامينات يحتاجها الجسم ومفيدة لصحة الصائمين ، كما إنه من السهل أن نقوم بتحضيره في المنزل بطرق بسيطة جدا. طريقة عمل لفائف قمر الدين طريقة عمل لفائف قمر الدين المقادير المطلوبة : 2 لتر ماء

3 كيلو مشمش طازج

نصف كيلو سكر ناعم طريقة التحضير: نقوم بإزالة بذور المشمش ، ثم نقوم بغسل المشمش بالماء جيدا ويتم تصفيته بعد ذلك ، ثم نقوم بوضع الماء في حلة ونضعها علي النار ونضيف إليها السكر الناعم والمشمش المغسول ، ونقوم بتقليب الخليط كل فترة وهو علي النار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وحتي يذوب السكر تماما مع الخليط. وبعد أن يبرد الخليط نقوم بوضعه في الخلاط ويتم خلطه جيدا ، ثم نقوم بعد ذلك بتصفية الخليط بواسطة مصفاه حتي يتم التخلص من قشر المشمش نقوم بتحضي صواني خشبية مدهونة بزيت الزيتون ليتم فرد الخليط عليها ، ويترك بعد ذلك الخليط حتي يتماسك ، ونقوم بتغطيته بورق التغليف المصنوع من البلاستيك ، ثم يترك لمدة ليلة كاملة ، وبعد ذلك يتم لف لفائف قمر الدين في ورق ألمونيوم لحين الإستخدام. طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير المطلوبة :طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير المطلوبة : شريحة قمر الدين حسب الطلب

1 لتر من الماء المغلي

نصف كوب سكر طريقة التحضير : نقوم بنقع شريحة قمر الدين لمدة ساعة في الماء المغلي ، تم نقوم بوضعه بمائه داخل الخلاط بعد أن تكون شريحة قمر الدين قد لانت ، ثم نقوم بإضافة السكر إليه ونقوم بالخلط داخل الخلاط حتي يتم إذابة خليط قمر الدين تماما ، ونقوم بعد ذلك بوضع العصير في إناء ويوضع بالثلاجة حتي يبرد نقوم بصب عصير قمر الدين في أكواب للتقديم طريقة عمل مهلبية قمر الدين المقادير المطلوبة :طريقة عمل مهلبية قمر الدين المقادير المطلوبة : 4 معالق كبيرة من النشا

شريحة من قمر الدين

4 أكواب ماء

نصف كوب من السكر

فول سوداني أو جوز هند أو لوز وفسدق حسب الطلب للتزيين طريقة التحضير : نقوم بغلي الماء ونوضع به شريحة قمر الدين ونقوم بالتقليب حتي يذوب الخليط تماما ونتركه بعد ذلك ليبرد ، ثم نقوم بوضع الخليط داخل الخلاط ونقوم بالخلط جيدا ، ثم نقوم بوضع الخليط في حلة علي النار ونقوم بإضافة السكر ونقوم بالتقليب حتي يذوب السكر مع الخليط في تلك الأثناء نقوم بإذابة النشا داخل ربع كوب ماء بارد ، ونقوم بإضافة النشا إلى الخليط ونقوم بالتقليب جيدا وهو على النار حتي يصبح القوام متماسك وبعد ذلك نقوم بصب مهلبية قمر الدين في أطباق ونقوم بتزينها بجوز الهند والفسدق حسب الطلب ، ثم توضع الأطباق في الثلاجة لتبرد لمدة ساعتين لتكون جاهزة للتقديم يقدم كل من عصير قمر الدين ومهلبية قمر الدين بعد وجبة الأفطار. وبالهنا والشفا المقادير المطلوبة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي قمر الدين في رمضان 2021 وطريقة سهلة في البيت (لفائف – عصير – مهلبية) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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