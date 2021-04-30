رجيم التمر والماء طريقك لخسارة الوزن

رجيم التمر والماء لخسارة الوزن هو من أحد التجارب المعروفة من ضمن الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، وما ينشر عنه بشكل كبير أنه نظام مثالي ويعمل على خسارة الوزن في زمن قياسي، وسوف نقوم في مقالنا هذا بذكر كل ما يخص هذا الرجيم من أجل خسارة الوزن ومعرفة مدى فعاليته من عدمها.

رجيم التمر والماء لخسارة الوزن

يمكن تلخيص طريقة اتباع رجيم التمر والماء من أجل إنقاص الوزن في ثلاثة نقاط وهي:

وجبة الفطور

تتم من خلال تناول سبع تمرات مع كوب واحد من الماء.

وجبة الغذاء

وهي عبارة عن تناول عدد 5 ثمرات تمر مع كوب من الماء.

وجبة العشاء

يتم فيها تناول 5 حبات من التمر بالإضافة إلى كوب من الماء.

وهنا يجب ملاحظة أنه لم يتم ذكر تناول أي أنواع من الطعام الأخرى، وذلك سوف يجعل الكثيرين يعتقدون أن سوف يتم فقدان الكثير من الكيلو جرامات في وقت سريع، ولكن يجب أن يكون الرجيم ملائم للحالة الصحية لمن يرغب في اتباع هذا النوع من الرجيم.

إيجابيات الرجيم

هناك العديد من إيجابيات رجيم التمر والماء وهي كالتالي:

اشتهر التمر كما نعلم بالفوائد الكثيرة فهو من الفواكه المتوفرة على مدار العام وبشكل خاص في دولنا العربية.

يوجد بالتمر ماء بنسبة 12 %.

مصدر متميز للألياف الغذائية الهامة التي تقي المعدة من التعرض للإمساك.

يقي الجسم بشكل أساسي من بعض الأمراض المزمنة.

يوجد به بعض المعادن مثل البوتاسيوم الذي يعتبر عنصر هام لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.

التمرالماء

الماء كما نعلم له فوائد عديدة لا يمكن إحصائها.

يقوم بالدخول في مختلف التفاعلات الحيوية التي تحدث بالجسم.

ولكن هذه الفوائد قد لا تعني أن اتباع هذا النوع من الرجيم ليس له أضرار على الصحة.

سلبيات رجيم الماء والتمر

على الرغم من الفوائد العديدة للماء والتمر ولكن هناك أيضاً سلبيات له وذلك مثل:

قد يتسبب اتباع رجيم الماء والتمر دون مراجعة الطبيب إلى بطء عمليات الأيض.

من الممكن أن يتسبب في بطء عملية حرق الدهون بالجسم، وذلك يتسبب في كسب المزيد من الوزن.

فلا يجب اتباع أي نوع من أنواع الرجيم إلا بعد متابعة الطبيب بشكل مبدئي.

الحوامل.

المرضعات.

أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسكري.

الأطفال.

أصحاب المناعة المنخفضة بشكل عام.

الفئات المحظورة من رجيم التمر نهائي